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27. októbra 2026
Pohánková sa v Tokiu dostala do osemfinále, čaká na ňu domáca Osaková
Tagy: WTA Tour
Osemnásťročná Mia Pohánková v tohtotýždňovom rebríčku WTA figuruje na 144. priečke, kalendárny rok pritom začínala až v šiestej stovke. Slovenská teniska Mia ...
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27.10.2026 (SITA.sk) - Osemnásťročná Mia Pohánková v tohtotýždňovom rebríčku WTA figuruje na 144. priečke, kalendárny rok pritom začínala až v šiestej stovke.
Slovenská teniska Mia Pohánková sa na turnaji WTA 500 v japonskom Tokiu prebojovala do osemfinále dvojhry žien a v počítačovom poradí sa stala opäť slovenskou singlovou jednotkou. Stále iba 18-ročná Slovenka v 1. kole zdolala českú kvalifikantku Terezu Valentovú 6:1, 6:4.
Jej súperkou v boji o štvrťfinále bude domáca sedmička "pavúka" Naomi Osaková, ktorá triumfovala nad Taliankou Jasmine Paoliniovou 6:3, 7:6 (4). Mladá slovenská tenista si nedávno zahrala v osemfinále aj na turnaji WTA 1000 v čínskom Wu-chane.
Pohánková v tohtotýždňovom rebríčku WTA figuruje na 144. priečke, kalendárny rok pritom začínala až v šiestej stovke. V závislosti od ďalších výsledkov sa môže po turnaji v Tokiu dostať aj do elitnej stovky.
V prvom sete utorkového duelu si slovenská hráčka držala vlastný servis a dvakrát brejkla súperku z Česka. V druhom síce Pohánková raz prišla o vlastné podanie, Valentovej ho však "vzala" dvakrát a za 72 minút bolo po zápase.
Zdroj: SITA.sk - Pohánková sa v Tokiu dostala do osemfinále, čaká na ňu domáca Osaková © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská teniska Mia Pohánková sa na turnaji WTA 500 v japonskom Tokiu prebojovala do osemfinále dvojhry žien a v počítačovom poradí sa stala opäť slovenskou singlovou jednotkou. Stále iba 18-ročná Slovenka v 1. kole zdolala českú kvalifikantku Terezu Valentovú 6:1, 6:4.
Jej súperkou v boji o štvrťfinále bude domáca sedmička "pavúka" Naomi Osaková, ktorá triumfovala nad Taliankou Jasmine Paoliniovou 6:3, 7:6 (4). Mladá slovenská tenista si nedávno zahrala v osemfinále aj na turnaji WTA 1000 v čínskom Wu-chane.
Pohánková v tohtotýždňovom rebríčku WTA figuruje na 144. priečke, kalendárny rok pritom začínala až v šiestej stovke. V závislosti od ďalších výsledkov sa môže po turnaji v Tokiu dostať aj do elitnej stovky.
V prvom sete utorkového duelu si slovenská hráčka držala vlastný servis a dvakrát brejkla súperku z Česka. V druhom síce Pohánková raz prišla o vlastné podanie, Valentovej ho však "vzala" dvakrát a za 72 minút bolo po zápase.
Zdroj: SITA.sk - Pohánková sa v Tokiu dostala do osemfinále, čaká na ňu domáca Osaková © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: WTA Tour
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