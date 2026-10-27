Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 27.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Sabína
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

27. októbra 2026

Pohánková sa v Tokiu dostala do osemfinále, čaká na ňu domáca Osaková


Tagy: WTA Tour

Osemnásťročná Mia Pohánková v tohtotýždňovom rebríčku WTA figuruje na 144. priečke, kalendárny rok pritom začínala až v šiestej stovke. Slovenská teniska Mia ...



Zdieľať
miastz 676x452 27.10.2026 (SITA.sk) - Osemnásťročná Mia Pohánková v tohtotýždňovom rebríčku WTA figuruje na 144. priečke, kalendárny rok pritom začínala až v šiestej stovke.


Slovenská teniska Mia Pohánková sa na turnaji WTA 500 v japonskom Tokiu prebojovala do osemfinále dvojhry žien a v počítačovom poradí sa stala opäť slovenskou singlovou jednotkou. Stále iba 18-ročná Slovenka v 1. kole zdolala českú kvalifikantku Terezu Valentovú 6:1, 6:4.

Jej súperkou v boji o štvrťfinále bude domáca sedmička "pavúka" Naomi Osaková, ktorá triumfovala nad Taliankou Jasmine Paoliniovou 6:3, 7:6 (4). Mladá slovenská tenista si nedávno zahrala v osemfinále aj na turnaji WTA 1000 v čínskom Wu-chane.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Pohánková v tohtotýždňovom rebríčku WTA figuruje na 144. priečke, kalendárny rok pritom začínala až v šiestej stovke. V závislosti od ďalších výsledkov sa môže po turnaji v Tokiu dostať aj do elitnej stovky.

V prvom sete utorkového duelu si slovenská hráčka držala vlastný servis a dvakrát brejkla súperku z Česka. V druhom síce Pohánková raz prišla o vlastné podanie, Valentovej ho však "vzala" dvakrát a za 72 minút bolo po zápase.


Zdroj: SITA.sk - Pohánková sa v Tokiu dostala do osemfinále, čaká na ňu domáca Osaková © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: WTA Tour
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Tréner sexuálne obťažoval svoju zverenkyňu. Masáž chcel vykonať aj po tom, čo mu oznámila, že nemá spodné prádlo

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 