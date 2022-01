Nadal prvým finalistom mužskej dvojhry na Australian Open 2022

Španielsky tenista Rafael Nadal sa stal prvým finalistom mužskej dvojhry na Australian Open. Melbournsky šampión z roku 2009 zdolal v semifinále v pozícii turnajovej šestky nasadenú sedmičku Taliana Mattea Berrettiniho 6:3, 6:3, 3:6 a 6:3. Španiela tak delí už iba krok od zisku rekordného 21. grandslamového titulu.





muži - dvojhra - semifinále:

Jeho finálovým súperom bude v nedeľu o 9.30 SEČ víťaz duelu medzi druhým nasadeným Rusom Daniilom Medvedevom a Grékom Stefanosom Tsitsipasom. Nadal v úvodných dvoch setoch zápasu s Berrettinim na dvorci dominoval. Kvalitne podával, z forhendu dokázal zatlačiť Taliana do defenzívy a pripraviť si dobré pozície na zakončenie výmen. Berrettini trikrát prišiel o podanie a na returne sa nedostal ani k jedinému brejkbalu.V treťom sete vlaňajší wimbledonský finalista pridal na agresivite, začal viac riskovať. Za stavu 4:3 si vypracoval tri brejkbaly a druhý z nich premenil po víťaznom forhende po čiare. Následne suverénne uspel pri vlastnom servise a znížil na 1:2 na sety. Vo štvrtom dejstve mal však opäť navrch Nadal. V ôsmom geme prelomil podanie súpera a v ďalšej hre premenil hneď prvý mečbal. Postúpil tak do svojho 29. grandslamového finále a upravil vzájomnú bilanciu s Berrettinim na 2:0. V roku 2019 nad ním zvíťazil v semifinále US Open.





Rafael Nadal (Šp.-6) - Matteo Berrettini (Tal.-7) 6:3, 6:2, 3:6, 6:3