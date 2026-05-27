Streda 27.5.2026
Meniny má Iveta
27. mája 2026
Tréner Argentíny Scaloni je optimista ohľadom zranenia Messiho pred MS
Lionel Scaloni verí, že svalové preťaženie Lionela Messiho neohrozí jeho účasť na blížiacom sa svetovom šampionáte. Tréner argentínskej futbalovej reprezentácie Lionel Scaloni je optimistický ...
27.5.2026 (SITA.sk) - Lionel Scaloni verí, že svalové preťaženie Lionela Messiho neohrozí jeho účasť na blížiacom sa svetovom šampionáte.
Tréner argentínskej futbalovej reprezentácie Lionel Scaloni je optimistický ohľadom zdravotného stavu svojho hviezdneho hráča Lionela Messiho pred majstrovstvami sveta, ktoré sa začnú už o necelé dva týždne.
Ide o reakciu na skutočnosť, že Messi nedohral nedeľňajší zápas Interu Miami proti Philadelphii kvôli problémom s ľavým zadným stehenným svalom. Scaloni vyjadril nádej, že ďalšie vyšetrenia potvrdia priaznivú diagnózu.
Tridsaťosemročný Messi sa môže predstaviť už na šiestych MS v kariére a ostáva kľúčovou postavou argentínskeho tímu, ktorý bude obhajovať titul z Kataru 2022.
"Samozrejme, uprednostnili by sme, aby sa nič nestalo. Teraz zostáva len počkať, ako sa zranenie vyvinie a hlavne na výsledky ďalších testov, ktoré potvrdia pôvodnú diagnózu," povedal Scaloni pre argentínsku televíziu DSports.
Argentínsky kouč sledoval zápas v sídle futbalovej federácie a bol rád, že Messi sám požiadal o striedanie. Kouč Interu Miami Guillermo Hoyos po zápase vysvetlil, že Messi bol unavený a trávnik ťažký, preto nikto nechcel riskovať jeho zhoršenie jeho zdravotného stavu. Klub zároveň uviedol, že návrat hráča na tréningy bude závisieť od jeho klinického a funkčného pokroku.
Argentína odštartuje cestu svetovým šampionátom 16. júna zápasom proti Alžírsku v Kansas City. Nasledovať budú stretnutia 22. júna proti Rakúsku a 28. júna proti Jordánsku.
Messi si od príchodu do Inter Miami v roku 2023 starostlivo plánuje zaťaženie a počas preplnených období ho tím často šetrí. Zámorská MLS má aktuálne prestávku kvôli MS, ktoré spolu organizujú USA, Mexiko a Kanada.
Hoci Messi zatiaľ oficiálne nepotvrdil účasť na turnaji, očakáva sa, že sa na ňom predstaví a pridá rekordnú šiestu účasť na MS. Šiesty svetový šampionát absolvuje aj Cristiano Ronaldo a pravdepodobne aj mexický brankár Guillermo Ochoa.
Pred svetovým šampionátom odohrá Argentína dve prípravné zápasy v USA - 6. júna proti Hondurasu a 9. júna proti Islandu.
Zdroj: SITA.sk - Tréner Argentíny Scaloni je optimista ohľadom zranenia Messiho pred MS © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezidentské voľby v Reale Madrid sa uskutočnia 7. júna. Súčasný šéf klubu má aj protikandidáta
Nadal šokoval priznaním, ktoré tajil počas úspešnej kariéry. Táto deformácia mu spôsobovala veľké bolesti – FOTO
