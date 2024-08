Tesco podporuje biodiverzitu: Mestské včely v Tescu v Komunitnej záhrade v Bratislave priniesli 50 litrov medu

13.8.2024 (SITA.sk) -"V Európe je ohrozených až 40 % včiel a 30 % motýľov. Pritom až takmer 75 % plodín závisí práve od opeľovačov. V Tescu nám záleží na ochrane prírodných zdrojov a trvalej udržateľnosti, a to vo všetkom, čo na Slovensku robíme. Aj preto sme vďaka Nadácii Tesco v spolupráci s Centrom environmentálnej a etickej výchovy Živica spustili pred štyrmi rokmi projekt mestských včelích úľov aj u nás v Komunitnej záhrade za centrálou Tesca v Bratislave. K prvému včelstvu medzičasom pribudli už ďalšie dve. Vlani sme vytočili 30 litrov medu a tento rok už 50 litrov. Tešíme sa, že môžeme prispieť k biodiverzite a zároveň medom odmeniť aj naše kolegyne a kolegov, ktorí sa starajú o Komunitnú záhradu," hovoríNadácia Tesco vlastný med daruje aktívnym zamestnancom, ktorí sa o včely zaujímajú, pomáhajú pri vytáčaní medu alebo chodia pomáhať do Komunitnej záhrady v rámci dobrovoľníctva, ale aj partnerom, ktorí dlhodobo spolupracujú s Tescom či Nadáciou Tesco.S realizáciou projektu mestských včiel a Komunitnej záhrady pomohla reťazcu po odbornej stránke nezisková organizácia CEEV Živica. "Najprv sme do priestoru Komunitnej záhrady umiestnili úle. No včely potrebujú pre kvalitný med biodiverzitu v okolí. Tak sme záhradu využili aj na vysadenie približne tridsiatky ovocných stromov a krov prevažne starých odrôd, ktoré opeľovače rady vyhľadávajú. Tým sa zabezpečí rôznorodosť peľu a zároveň zachránime vzácne odrody. Úspešný projekt Komunitná záhrada Tesca je skvelou inšpiráciou aj pre iné firmy," vysvetlilaUž niekoľko rokov je pozorovaný po celom svete veľký úhyn včiel i ostatných opeľovačov. Dôvodom je aj spôsob, akým sa v súčasnosti vedie poľnohospodárska výroba. Jednou z hlavných príčin je používanie pesticídov, a to najmä na nikotíne založených neonikotinoidov. "Paradoxne, ale v súčasnosti práve mestské prostredie vyhovuje včelám viac ako to, ktoré je za jeho hranicou. Mesto má oveľa širšiu ponuku kvetov a kvitnúcich rastlín ako vidiecka krajina s monokultúrami. Ľudia tu pestujú kvety v parkoch, dvoroch, na balkónoch, je tu mnoho druhov okrasných stromov a kríkov. Takže pastva je vďaka tomu pestrá aj dostatočne dlhá. Vďaka tejto pestrosti je med z mesta chuťovo iný, nájdu sa tu dokonca také druhy ako mätový či gaštanový," dopĺňa Petra Ježeková. Podľa odborníkov sa netreba obávať, že by v mede boli mestské škodliviny, včela si totiž do svojich zásob nič zlé nezaviečkuje.Tesco a Nadácia Tesco chcú touto aktivitou nielen prinášať pozitívnu zmenu v spoločnosti, ale byť inšpiráciou aj pre ďalšie firmy. Opeľovače vrátane včiel sú neoddeliteľnou súčasťou zdravých ekosystémov a majú významnú úlohu pre udržateľné poľnohospodárstvo a výrobu potravín. Bez opeľovačov by na pultoch chýbalo ovocie, zelenina, koreniny, oleje, ovocné šťavy, džúsy, kakao, všetky výrobky s cukrom, kvalitné mäso, mak, káva, čaj, horčica, víno, pivo, medové produkty, oblečenie z bavlny či výrobky z kaučuku.Tesco podporuje ochranu životného prostredia dlhodobo aj v rámci grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame. Počas 14 edícií obľúbeného grantu, ktorý poskytuje financie na užitočné komunitné projekty, sa zrealizovali desiatky nápadov na ochranu včiel aj prírody naprieč Slovenskom ako napríklad Naše včely zo Žiliny či Včielkovo v Nitre.Ciele, záväzky a úspechy Tesca v oblasti spoločenskej zodpovednosti a trvalej udržateľnosti nájdete tu: https://corporate.tesco.sk/strategia-udrzatelnosti Úspechy, aktivity a oblasti podpory Nadácie Tesco pre miestne komunity a ochranu našej planéty nájdete tu: https://corporate.tesco.sk/nadacia-tesco Informačný servis