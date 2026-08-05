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05. augusta 2026
Nádvorie Pistoriho paláca po rekonštrukcii sprístupnili pre verejnosť, pribudlo aj umenie – VIDEO
Tagy: Architekti Bratislava-Staré Mesto Kultúrne podujatia Obnova obnova kultúrnych pamiatok Rekonštrukcia Sochy Verejný priestor
Bratislava-Staré Mesto slávnostne otvorila obnovené nádvorie Pistoriho paláca, ktoré po rekonštrukcii opäť sprístupnila verejnosti. Mestská časť
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5.8.2026 (SITA.sk) - Bratislava-Staré Mesto slávnostne otvorila obnovené nádvorie Pistoriho paláca, ktoré po rekonštrukcii opäť sprístupnila verejnosti.
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto v utorok slávnostne otvorila obnovené nádvorie Pistoriho paláca. Tento významný historický priestor na Štefánikovej ulici v hlavnom meste sa po rekonštrukcii opäť sprístupnil verejnosti. Ako informovala Kristína Tobiašová z Oddelenia komunikácie a participácie, obnovené priestory prinášajú nové možnosti pre kultúrne podujatia, susedské stretnutia, oddych a každodenný život obyvateľov aj návštevníkov Starého Mesta.
„Obnova nádvoria Pistoriho paláca je príkladom toho, ako môžeme citlivo pristupovať k historickému dedičstvu a zároveň ho prispôsobovať životu dnešného mesta. Naším cieľom je, aby takéto priestory neboli len zachovanými pamiatkami, ale živými miestami, kde sa ľudia stretávajú, trávia čas, zažívajú kultúru a budujú vzťah k svojmu okoliu. Verím, že obnovené nádvorie bude aj naďalej prirodzenou súčasťou života Starého Mesta a miestom, kam sa budú obyvatelia a návštevníci radi vracať,“ uviedol starosta Starého Mesta Matej Vagač.
Projekt obnovy kládol dôraz na rešpektovanie historického charakteru priestoru, zároveň však skvalitnil jeho využitie ako kvalitného verejného priestoru. Realizácia zahŕňala úpravy povrchov, krajinárske riešenia vrátane práce so zeleňou, doplnenie tienenia a ďalších prvkov zvyšujúcich komfort návštevníkov. Zároveň boli vytvorené podmienky pre kultúrne a komunitné aktivity. Dôležitou súčasťou obnovy boli tiež vodozádržné opatrenia pre lepšie hospodárenie so zrážkovou vodou a udržateľnejšie fungovanie priestoru. Nadácia BVS podporila realizáciu týchto opatrení dotáciou 20-tisíc eur na refundáciu nákladov.
Zachovaná a opätovne použitá bola aj pôvodná žulová dlažba, ktorá bola storočia skrytá pod vrstvou asfaltu. Rekonštrukcia priniesla zároveň riešenia zvyšujúce odolnosť priestoru voči klimatickým zmenám – dažďová voda zo strechy paláca aj nádvoria je odvádzaná do nového vsakovacieho objektu, pribudli priepustné povrchy a nová zeleň.
„Podarilo sa nám vytvoriť retenčnú nádrž s objemom približne 27 kubických metrov, ktorá zachytáva dažďovú vodu zo spevnených plôch a postupne ju vsakuje do podložia. Pri prívalových dažďoch tak odľahčuje mestskú kanalizačnú sieť. Na jednom mieste je to možno malé opatrenie, no ak by sa podobné riešenia uplatňovali vo väčšom meradle, ich efekt by bol významný,“ povedal Peter Lényi zo štúdia 2021 architekti, ktoré pripravilo návrh.
Nádvorie ďalej dopĺňa súčasné výtvarné dielo sochára Mateja Rosmányho – autorská intervencia v podobe sôch fíg prirodzene rozvíja charakter obnoveného priestoru a prepája umelecký prvok s atmosférou miesta. Originálny mobiliár navrhnutý špeciálne pre nádvorie zároveň harmonizuje historické prostredie so súčasným umením.
Pistoriho palác patrí medzi dôležité architektonické pamiatky Bratislavy a dlhodobo predstavuje súčasť kultúrnej identity mestskej časti. Obnovené nádvorie nadväzuje na historickú hodnotu budovy a zároveň vytvára otvorený verejný priestor zodpovedajúci moderným potrebám mesta. Slávnostné otvorenie obnoveného nádvoria sprevádzal program, ktorý návštevníkom umožnil spoznať históriu obnovy nádvoria, jeho architektonické riešenie i historické tajomstvá Pistoriho paláca. Podujatie podčiarklo význam tohto priestoru ako miesta kultúrnych podujatí, komunitného života, verejných stretnutí a oddychu, uviedla mestská čas v tlačovej správe.
Zdroj: SITA.sk - Nádvorie Pistoriho paláca po rekonštrukcii sprístupnili pre verejnosť, pribudlo aj umenie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto v utorok slávnostne otvorila obnovené nádvorie Pistoriho paláca. Tento významný historický priestor na Štefánikovej ulici v hlavnom meste sa po rekonštrukcii opäť sprístupnil verejnosti. Ako informovala Kristína Tobiašová z Oddelenia komunikácie a participácie, obnovené priestory prinášajú nové možnosti pre kultúrne podujatia, susedské stretnutia, oddych a každodenný život obyvateľov aj návštevníkov Starého Mesta.
Citlivá obnova pamiatky
„Obnova nádvoria Pistoriho paláca je príkladom toho, ako môžeme citlivo pristupovať k historickému dedičstvu a zároveň ho prispôsobovať životu dnešného mesta. Naším cieľom je, aby takéto priestory neboli len zachovanými pamiatkami, ale živými miestami, kde sa ľudia stretávajú, trávia čas, zažívajú kultúru a budujú vzťah k svojmu okoliu. Verím, že obnovené nádvorie bude aj naďalej prirodzenou súčasťou života Starého Mesta a miestom, kam sa budú obyvatelia a návštevníci radi vracať,“ uviedol starosta Starého Mesta Matej Vagač.
Projekt obnovy kládol dôraz na rešpektovanie historického charakteru priestoru, zároveň však skvalitnil jeho využitie ako kvalitného verejného priestoru. Realizácia zahŕňala úpravy povrchov, krajinárske riešenia vrátane práce so zeleňou, doplnenie tienenia a ďalších prvkov zvyšujúcich komfort návštevníkov. Zároveň boli vytvorené podmienky pre kultúrne a komunitné aktivity. Dôležitou súčasťou obnovy boli tiež vodozádržné opatrenia pre lepšie hospodárenie so zrážkovou vodou a udržateľnejšie fungovanie priestoru. Nadácia BVS podporila realizáciu týchto opatrení dotáciou 20-tisíc eur na refundáciu nákladov.
Nová retenčná nádrž
Zachovaná a opätovne použitá bola aj pôvodná žulová dlažba, ktorá bola storočia skrytá pod vrstvou asfaltu. Rekonštrukcia priniesla zároveň riešenia zvyšujúce odolnosť priestoru voči klimatickým zmenám – dažďová voda zo strechy paláca aj nádvoria je odvádzaná do nového vsakovacieho objektu, pribudli priepustné povrchy a nová zeleň.
„Podarilo sa nám vytvoriť retenčnú nádrž s objemom približne 27 kubických metrov, ktorá zachytáva dažďovú vodu zo spevnených plôch a postupne ju vsakuje do podložia. Pri prívalových dažďoch tak odľahčuje mestskú kanalizačnú sieť. Na jednom mieste je to možno malé opatrenie, no ak by sa podobné riešenia uplatňovali vo väčšom meradle, ich efekt by bol významný,“ povedal Peter Lényi zo štúdia 2021 architekti, ktoré pripravilo návrh.
Program pri otvorení
Nádvorie ďalej dopĺňa súčasné výtvarné dielo sochára Mateja Rosmányho – autorská intervencia v podobe sôch fíg prirodzene rozvíja charakter obnoveného priestoru a prepája umelecký prvok s atmosférou miesta. Originálny mobiliár navrhnutý špeciálne pre nádvorie zároveň harmonizuje historické prostredie so súčasným umením.
Pistoriho palác patrí medzi dôležité architektonické pamiatky Bratislavy a dlhodobo predstavuje súčasť kultúrnej identity mestskej časti. Obnovené nádvorie nadväzuje na historickú hodnotu budovy a zároveň vytvára otvorený verejný priestor zodpovedajúci moderným potrebám mesta. Slávnostné otvorenie obnoveného nádvoria sprevádzal program, ktorý návštevníkom umožnil spoznať históriu obnovy nádvoria, jeho architektonické riešenie i historické tajomstvá Pistoriho paláca. Podujatie podčiarklo význam tohto priestoru ako miesta kultúrnych podujatí, komunitného života, verejných stretnutí a oddychu, uviedla mestská čas v tlačovej správe.
Zdroj: SITA.sk - Nádvorie Pistoriho paláca po rekonštrukcii sprístupnili pre verejnosť, pribudlo aj umenie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Architekti Bratislava-Staré Mesto Kultúrne podujatia Obnova obnova kultúrnych pamiatok Rekonštrukcia Sochy Verejný priestor
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