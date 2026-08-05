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Športový trh môže rásť. Potenciál majú ženské športy, ukázal prieskum PwC
Tagy: PR Prieskum Šport ženský šport
Športový trh v regióne strednej a východnej Európy má všetky predpoklady na dynamický rast, budú však potrebné zásadné štrukturálne zmeny. Mnohé veľké športové stavby a komplexy nie sú ...
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5.8.2026 (SITA.sk) - Športový trh v regióne strednej a východnej Európy má všetky predpoklady na dynamický rast, budú však potrebné zásadné štrukturálne zmeny.
Mnohé veľké športové stavby a komplexy nie sú dostatočne využívané, čo predstavuje významnú príležitosť na zmenu. Sľubnú budúcnosť majú pred sebou aj ženské športy, kde sa očakáva ročný rast okolo 22 %. Ukázal to prieskum, ktorý realizovala spoločnosť PwC v regióne strednej a východnej Európy - CEE Sports Survey 2026.
"Namiesto toho, aby sektor športu v regióne strednej a východnej Európy kopíroval metódy a postupy uplatňované na najvyspelejších trhoch, mal by si vydláždiť vlastnú cestu a stavať na svojich jedinečných silných stránkach. Stabilná štátna podpora, rozvíjajúca sa infraštruktúra, bohaté a rozsiahle skúsenosti s organizovaním športových podujatí, ako aj silná lokálna angažovanosť, poskytujú pevný základ pre ďalšiu vlnu rastu v oblasti športu," zhodnotil Peter Havalda, partner, PwC Slovensko.
Verejné financovanie zostáva ústredným prvkom finančnej podpory aj riadenia v celom regióne. Ďalšia fáza rozvoja športu stojí a padá na lepšej alokácii zdrojov, pričom je nutné klásť väčší dôraz na transparentnosť, zodpovednosť za dosiahnutý výsledok a rozhodovanie založené na výkonnosti, ukázal prieskum PwC. "Jednou z najdôležitejších úloh je transformovať existujúcu štátnu stabilitu na dlhodobé, komerčne udržateľné činnosti. Na dosiahnutie tohto cieľa je nutné zaviesť transparentnejšie financovanie, zabezpečiť efektívnejšie a všestrannejšie využívanie veľkých športových zariadení a posilniť zapájanie fanúšikov do života klubu uvedomelejším a stabilnejším spôsobom," povedal Bence Dolezsár, špecialista, PwC Maďarsko.
Hoci sa kvalita infraštruktúry výrazne zlepšila, mnohé veľké športové zariadenia naďalej nie sú využívané dostatočne v pomere k ich potenciálu. Vrcholový šport silno potláča využívanie týchto športových zariadení zo strany amatérskeho športu: v strednej a východnej Európe iba 30 – 35 % dospelých spĺňa smernice WHO týkajúce sa fyzickej aktivity, pričom v rámci celej EÚ je to približne 41 %.
Hlavné či iné veľké mestá regiónu sú schopné v čoraz väčšom počte hosťovať významné medzinárodné športové podujatia, akými boli, či budú Majstrovstvá sveta vo vodných športoch v rokoch 2017, 2022 a 2027, zápasy Majstrovstiev Európy vo futbale v roku 2020, Majstrovstvá sveta v atletike v roku 2023 a finále Ligy majstrov UEFA v roku 2026 (všetky tieto športové udalosti sa konali v Budapešti) či Majstrovstvá Európy v malom futbale, ktoré sa konali na Slovensku, v Košiciach (2022) a Bratislave (2026).
Investície do športu sa postupne presúvajú z tradičného vlastníctva majetku do škálovateľných športových platforiem, diverzifikovaných príjmových tokov a novovznikajúcich netradičných súťažných formátov. Približne 61 % vysokých funkcionárov a manažérov v oblasti športu očakáva, že investori budú čoraz väčšmi uprednostňovať alternatívne alebo novovznikajúce športy. Tento posun však celkom nekorešponduje s preferenciami fanúšikov: 77 % ich totiž stále uprednostňuje etablované formáty a súťaže.
V porovnaní so svojimi globálnymi náprotivkami sú športoví lídri v regióne strednej a východnej Európy opatrnejší, pokiaľ ide o investície do štadiónov a infraštruktúry. Odhaduje sa, že pravdepodobnosť investícií do tejto oblasti bude v nasledujúcich troch rokoch celosvetovo o 36 % vyššia než v našom regióne.
Hoci pozornosť na výkon vrcholových športovcov zostáva naďalej kľúčovou prioritou pre športové kluby a organizácie, prieskum ukazuje, že obzvlášť ženský šport predstavuje významnú komerčnú príležitosti pre sponzoring a partnerstvá so značkami ako zdroj ich budúcich príjmov. "Na Slovensku sa už napríklad komerčný úspech športovkýň, akými sú Petra Vlhová a Dominika Cibulková, premietol do vysokej hodnoty ich osobnej značky a rozpoznateľnosti ich komerčných partnerov na trhu. Ide však skôr o výnimku než o pravidlo," upozorňuje Daniel Šesták, direktor PwC.
Mnohé športové úspechy slovenských športovkýň, či už v atletike, streľbe, parastreľbe alebo mládežníckych kolektívnych športoch, napriek úspechom na svetovej úrovni podľa neho stále naplno nevyužívajú ich komerčný potenciál. "Je preto dôležité uvedomiť si, že vrcholoví športovci nie sú len športovým, ale aj významným komerčným aktívom. Náš trh ukazuje, že značky, ktoré spolupracujú s rozpoznateľnými ženskými športovými ikonami, sa tešia vyššej lojalite zákazníkov. Príležitosť spočíva v plnom využití ekonomického potenciálu ženského športu," dodáva Daniel Šesták.
Vysokí funkcionári a manažéri v oblasti športu, ktorí pôsobia v regióne strednej a východnej Európy, očakávajú v nasledujúcich 3 – 5 rokoch ročný rast trhu o 6,6 %. Hoci tento predpoklad zaostáva za globálnym očakávaním ročného rastu, ktoré je na úrovni 7,4 %, stále to výrazne prevyšuje predpokladaný rast HDP vo výške cca 1,8 %.
Sektor športu zostáva relatívne odolný, ale je čoraz viac vystavený makroekonomickým a geopolitickým rizikám. Silnejší rast sa očakáva v niekoľkých príjmových zdrojoch, najmä v oblasti mediálnych práv a príjmov súvisiacich so stávkovaním, čo naznačuje pretrvávajúcu dynamiku dobiehania trendov vo svete. Hlavnou výzvou zostáva naďalej tá štrukturálna: zníženie závislosti od verejného financovania, zlepšenie využitia veľkých športových zariadení a vytváranie škálovateľnejších a transparentnejších komerčných modelov.
Prieskumu sa zúčastnilo 517 vrcholových športových manažérov z celého sveta a tiež 120 zo strednej a východnej Európy. Odpovedalo tiež 7 250 fanúšikov z celého sveta a 650 z krajín CEE, do ktorých PwC radí Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Chorvátsko, Českú republiku, Maďarsko, Kosovo, Moldavsko, Čiernu horu, Severné Macedónsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Estónsko, Litvu, Lotyšsko, Poľsko, Ukrajinu, Armén-sko, Azerbajdžan, Gruzínsko, Kazachstan, Mongolsko a Uzbekistan.
Link na CEE Sports Survey 2026: https://www.pwc.com/sk/sk/aktualne-spravy/sportovy-trh-moze-rast.html
Sieť PwC pomáha budovať dôveru v spoločnosť a prispieva k riešeniu dôležitých globálnych výziev. Naše kancelárie v 136 krajinách sveta s vyše 364 000 zamestnancami poskytujú vysokoodborné audítorské, daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na našej webovej stránke www.pwc.com/sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Športový trh môže rásť. Potenciál majú ženské športy, ukázal prieskum PwC © SITA Všetky práva vyhradené.
Mnohé veľké športové stavby a komplexy nie sú dostatočne využívané, čo predstavuje významnú príležitosť na zmenu. Sľubnú budúcnosť majú pred sebou aj ženské športy, kde sa očakáva ročný rast okolo 22 %. Ukázal to prieskum, ktorý realizovala spoločnosť PwC v regióne strednej a východnej Európy - CEE Sports Survey 2026.
"Namiesto toho, aby sektor športu v regióne strednej a východnej Európy kopíroval metódy a postupy uplatňované na najvyspelejších trhoch, mal by si vydláždiť vlastnú cestu a stavať na svojich jedinečných silných stránkach. Stabilná štátna podpora, rozvíjajúca sa infraštruktúra, bohaté a rozsiahle skúsenosti s organizovaním športových podujatí, ako aj silná lokálna angažovanosť, poskytujú pevný základ pre ďalšiu vlnu rastu v oblasti športu," zhodnotil Peter Havalda, partner, PwC Slovensko.
Financovanie a rozvoj športu
Verejné financovanie zostáva ústredným prvkom finančnej podpory aj riadenia v celom regióne. Ďalšia fáza rozvoja športu stojí a padá na lepšej alokácii zdrojov, pričom je nutné klásť väčší dôraz na transparentnosť, zodpovednosť za dosiahnutý výsledok a rozhodovanie založené na výkonnosti, ukázal prieskum PwC. "Jednou z najdôležitejších úloh je transformovať existujúcu štátnu stabilitu na dlhodobé, komerčne udržateľné činnosti. Na dosiahnutie tohto cieľa je nutné zaviesť transparentnejšie financovanie, zabezpečiť efektívnejšie a všestrannejšie využívanie veľkých športových zariadení a posilniť zapájanie fanúšikov do života klubu uvedomelejším a stabilnejším spôsobom," povedal Bence Dolezsár, špecialista, PwC Maďarsko.
Hoci sa kvalita infraštruktúry výrazne zlepšila, mnohé veľké športové zariadenia naďalej nie sú využívané dostatočne v pomere k ich potenciálu. Vrcholový šport silno potláča využívanie týchto športových zariadení zo strany amatérskeho športu: v strednej a východnej Európe iba 30 – 35 % dospelých spĺňa smernice WHO týkajúce sa fyzickej aktivity, pričom v rámci celej EÚ je to približne 41 %.
Hlavné či iné veľké mestá regiónu sú schopné v čoraz väčšom počte hosťovať významné medzinárodné športové podujatia, akými boli, či budú Majstrovstvá sveta vo vodných športoch v rokoch 2017, 2022 a 2027, zápasy Majstrovstiev Európy vo futbale v roku 2020, Majstrovstvá sveta v atletike v roku 2023 a finále Ligy majstrov UEFA v roku 2026 (všetky tieto športové udalosti sa konali v Budapešti) či Majstrovstvá Európy v malom futbale, ktoré sa konali na Slovensku, v Košiciach (2022) a Bratislave (2026).
Od vlastníctva k novým platformám
Investície do športu sa postupne presúvajú z tradičného vlastníctva majetku do škálovateľných športových platforiem, diverzifikovaných príjmových tokov a novovznikajúcich netradičných súťažných formátov. Približne 61 % vysokých funkcionárov a manažérov v oblasti športu očakáva, že investori budú čoraz väčšmi uprednostňovať alternatívne alebo novovznikajúce športy. Tento posun však celkom nekorešponduje s preferenciami fanúšikov: 77 % ich totiž stále uprednostňuje etablované formáty a súťaže.
V porovnaní so svojimi globálnymi náprotivkami sú športoví lídri v regióne strednej a východnej Európy opatrnejší, pokiaľ ide o investície do štadiónov a infraštruktúry. Odhaduje sa, že pravdepodobnosť investícií do tejto oblasti bude v nasledujúcich troch rokoch celosvetovo o 36 % vyššia než v našom regióne.
Nevyužitý potenciál žien
Hoci pozornosť na výkon vrcholových športovcov zostáva naďalej kľúčovou prioritou pre športové kluby a organizácie, prieskum ukazuje, že obzvlášť ženský šport predstavuje významnú komerčnú príležitosti pre sponzoring a partnerstvá so značkami ako zdroj ich budúcich príjmov. "Na Slovensku sa už napríklad komerčný úspech športovkýň, akými sú Petra Vlhová a Dominika Cibulková, premietol do vysokej hodnoty ich osobnej značky a rozpoznateľnosti ich komerčných partnerov na trhu. Ide však skôr o výnimku než o pravidlo," upozorňuje Daniel Šesták, direktor PwC.
Mnohé športové úspechy slovenských športovkýň, či už v atletike, streľbe, parastreľbe alebo mládežníckych kolektívnych športoch, napriek úspechom na svetovej úrovni podľa neho stále naplno nevyužívajú ich komerčný potenciál. "Je preto dôležité uvedomiť si, že vrcholoví športovci nie sú len športovým, ale aj významným komerčným aktívom. Náš trh ukazuje, že značky, ktoré spolupracujú s rozpoznateľnými ženskými športovými ikonami, sa tešia vyššej lojalite zákazníkov. Príležitosť spočíva v plnom využití ekonomického potenciálu ženského športu," dodáva Daniel Šesták.
Vyžaduje sa štrukturálny reštart
Vysokí funkcionári a manažéri v oblasti športu, ktorí pôsobia v regióne strednej a východnej Európy, očakávajú v nasledujúcich 3 – 5 rokoch ročný rast trhu o 6,6 %. Hoci tento predpoklad zaostáva za globálnym očakávaním ročného rastu, ktoré je na úrovni 7,4 %, stále to výrazne prevyšuje predpokladaný rast HDP vo výške cca 1,8 %.
Sektor športu zostáva relatívne odolný, ale je čoraz viac vystavený makroekonomickým a geopolitickým rizikám. Silnejší rast sa očakáva v niekoľkých príjmových zdrojoch, najmä v oblasti mediálnych práv a príjmov súvisiacich so stávkovaním, čo naznačuje pretrvávajúcu dynamiku dobiehania trendov vo svete. Hlavnou výzvou zostáva naďalej tá štrukturálna: zníženie závislosti od verejného financovania, zlepšenie využitia veľkých športových zariadení a vytváranie škálovateľnejších a transparentnejších komerčných modelov.
O prieskume
Prieskumu sa zúčastnilo 517 vrcholových športových manažérov z celého sveta a tiež 120 zo strednej a východnej Európy. Odpovedalo tiež 7 250 fanúšikov z celého sveta a 650 z krajín CEE, do ktorých PwC radí Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Chorvátsko, Českú republiku, Maďarsko, Kosovo, Moldavsko, Čiernu horu, Severné Macedónsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Estónsko, Litvu, Lotyšsko, Poľsko, Ukrajinu, Armén-sko, Azerbajdžan, Gruzínsko, Kazachstan, Mongolsko a Uzbekistan.
Link na CEE Sports Survey 2026: https://www.pwc.com/sk/sk/aktualne-spravy/sportovy-trh-moze-rast.html
O PwC
Sieť PwC pomáha budovať dôveru v spoločnosť a prispieva k riešeniu dôležitých globálnych výziev. Naše kancelárie v 136 krajinách sveta s vyše 364 000 zamestnancami poskytujú vysokoodborné audítorské, daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na našej webovej stránke www.pwc.com/sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Športový trh môže rásť. Potenciál majú ženské športy, ukázal prieskum PwC © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR Prieskum Šport ženský šport
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