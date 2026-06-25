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25. júna 2026

Nagelsmann kritizuje nepriaznivé podmienky pre Nemecko ako víťaza skupiny. Prečo?


Tagy: MS vo futbale 2026 nemecká futbalová reprezentácia

Nemecký kouč upozorňuje na krátky čas na prípravu pred prvý duelom vyraďovacej časti. Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Julian Nagelsmann vyjadril nespokojnosť s tým, že ako víťaz skupiny ...



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25.6.2026 (SITA.sk) - Nemecký kouč upozorňuje na krátky čas na prípravu pred prvý duelom vyraďovacej časti.


Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Julian Nagelsmann vyjadril nespokojnosť s tým, že ako víťaz skupiny bude mať jeho tím menej času na prípravu pred prvým zápasom vyraďovacej časti majstrovstiev sveta v Severnej Amerike.

Nemecko si zabezpečilo prvé miesto v E-skupine už po druhom zápase, pred sebou má ešte meranie síl proti Ekvádoru. Meno súpera však spozná až menej ako 48 hodín pred šestnásťfinálovým stretnutím.

Rozšírený formát turnaja s 48 mužstvami priniesol aj novinku, že dovedna osem víťazov skupín vrátane Nemecka si musí počkať do konca skupinovej časti, ktoré je na programe v sobotu večer, kým sa dozvie, ktorý z ôsmich najlepších tímov na tretích miestach ich čaká vo vyraďovačke. Nemci do nej vstúpia už v pondelok vo Foxborough.

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"Myslím si, že sme ako lídri skupiny istým spôsobom potrestaní," povedal 38-ročný Nagelsmann novinárom. Dodal, že systém je vzhľadom na počet tímov a zložitosť celého formátu extrémne komplexný.

Postup po 16 rokoch


Nemecko v úvodnom zápase deklasovalo Curacao 7:1 a zdolalo aj Pobrežie Slonoviny 2:1, čím si zabezpečilo postup zo skupiny prvýkrát od zisku titulu majstra sveta v roku 2014.

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"Nie je ideálne, že sa dozvieme súpera až tak neskoro, ale sme pripravení a vypracovali sme postupy na prípravu proti tým najpravdepodobnejším oponentom. Sme pod časovým tlakom, ale stále sme mladí tréneri a ak bude treba, budeme pracovať aj v noci," uviedol Nagelsmann.

Nebojí sa prehry


Ekvádor chce zabrániť predčasnému vypadnutiu zo šampionátu po kvalitnej kvalifikácii. Po remíze 0:0 s nováčikom Curacaom a prehre 0:1 s Pobrežím Slonoviny má zatiaľ len jeden bod.

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"Zaslúžili sme si viac. Sme na správnej ceste, len chýbala efektivita v zakončení. Toto je naša najväčšia výzva aj príležitosť. Nebojím sa prehry. Ak dáte zo seba všetko, nemáte si čo vyčítať. Som presvedčený, že stále máme šancu," povedal tréner ekvádorského výberu Sebastian Beccacece.


Zdroj: SITA.sk - Nagelsmann kritizuje nepriaznivé podmienky pre Nemecko ako víťaza skupiny. Prečo? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026 nemecká futbalová reprezentácia
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