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25. júna 2026
V Juhoafrickej republike skoro ráno oslavovali historický postup aj v pyžamách a županoch
Tagy: MS vo futbale 2026
Fanúšikovia na juhu Afriky oslavujú prvý postup zo základnej skupiny na svetových šampionátoch. Futbaloví fanúšikovia v Juhoafrickej republike sa vo štvrtok v skorých ranných hodinách vydali do ...
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25.6.2026 (SITA.sk) - Fanúšikovia na juhu Afriky oslavujú prvý postup zo základnej skupiny na svetových šampionátoch.
Futbaloví fanúšikovia v Juhoafrickej republike sa vo štvrtok v skorých ranných hodinách vydali do ulíc, kde oslávili historický postup svojho tímu "Bafana Bafana" do vyraďovacej časti majstrovstiev sveta.
Juhoafrický tím, ktorý sa na svetový šampionát vrátil po 16 rokoch od domácej organizácie turnaja v roku 2010, prekvapujúco zdolal Kórejskú republiku 1:0 a zaistil si postup zo skupiny. Nezdalo sa to pravdepodobné po prehre 0:2 s domácimi Mexičanmi v prvom zápase.
Zápas sa skončil okolo pol piatej ráno miestneho času. Potom sa množstvo ľudí, mnohí v pyžamách, vydalo oslavovať do ulíc. Spievali, tancovali a trúbili na dlhé plastové trúbky - vuvuzely, dobre známe aj z MS 2010.
Obyvateľka mesta Soweto Nandi Ntini agentúre AFP povedala, že ju zobudili zvuky vuvuziel a ohňostrojov. "Oslava trvala viac než hodinu po skončení zápasu," uviedla.
Fanúšikovia vyjadrovali svoju hrdosť a podporu slovami ako "Sme hrdí na Juhoafričanov, toto je náš turnaj. Začali sme ho a dokončíme," zverejnené na sociálnych sieťach národnej stanice SABC. Ďalší fanúšik s národnými farbami okolo krku spieval v dave a žiadal ostatných o podporu tímu Bafana Bafana.
Videozáznamy ukazovali ženy tancujúce v županoch na ulici v Sowete, ktoré spolu s ostatnými spievali "Shosholoza", známy zuluovský pokrik, ktorý často sprevádza športové podujatia v Juhoafrickej republike.
Prezident Cyril Ramaphosa vyzdvihol "inšpirujúci tímový výkon" a v príspevku na sociálnych sieťach zdôraznil jednotu krajiny pod heslom: "Jeden národ - jeden sen, jeden cieľ."
Zdroj: SITA.sk - V Juhoafrickej republike skoro ráno oslavovali historický postup aj v pyžamách a županoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Futbaloví fanúšikovia v Juhoafrickej republike sa vo štvrtok v skorých ranných hodinách vydali do ulíc, kde oslávili historický postup svojho tímu "Bafana Bafana" do vyraďovacej časti majstrovstiev sveta.
Juhoafrický tím, ktorý sa na svetový šampionát vrátil po 16 rokoch od domácej organizácie turnaja v roku 2010, prekvapujúco zdolal Kórejskú republiku 1:0 a zaistil si postup zo skupiny. Nezdalo sa to pravdepodobné po prehre 0:2 s domácimi Mexičanmi v prvom zápase.
Zápas sa skončil okolo pol piatej ráno miestneho času. Potom sa množstvo ľudí, mnohí v pyžamách, vydalo oslavovať do ulíc. Spievali, tancovali a trúbili na dlhé plastové trúbky - vuvuzely, dobre známe aj z MS 2010.
Obyvateľka mesta Soweto Nandi Ntini agentúre AFP povedala, že ju zobudili zvuky vuvuziel a ohňostrojov. "Oslava trvala viac než hodinu po skončení zápasu," uviedla.
Fanúšikovia vyjadrovali svoju hrdosť a podporu slovami ako "Sme hrdí na Juhoafričanov, toto je náš turnaj. Začali sme ho a dokončíme," zverejnené na sociálnych sieťach národnej stanice SABC. Ďalší fanúšik s národnými farbami okolo krku spieval v dave a žiadal ostatných o podporu tímu Bafana Bafana.
Videozáznamy ukazovali ženy tancujúce v županoch na ulici v Sowete, ktoré spolu s ostatnými spievali "Shosholoza", známy zuluovský pokrik, ktorý často sprevádza športové podujatia v Juhoafrickej republike.
Prezident Cyril Ramaphosa vyzdvihol "inšpirujúci tímový výkon" a v príspevku na sociálnych sieťach zdôraznil jednotu krajiny pod heslom: "Jeden národ - jeden sen, jeden cieľ."
Zdroj: SITA.sk - V Juhoafrickej republike skoro ráno oslavovali historický postup aj v pyžamách a županoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
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