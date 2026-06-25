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 24hod.sk    Šport

25. júna 2026

Tréner Tuniska pred záverečným duelom na MS vyzýva svoj tím k hre s hrdosťou


Tagy: MS vo futbale 2026

Hervé Renard chce, aby reprezentanti Tuniska napriek neúspechu na MS 2026 ukázali v záverečnom zápase na turnaji dôstojnosť. "Núdzový" tréner tuniskej futbalovej reprezentácie Hervé Renard vyzval svoj ...



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russia_soccer_wcup_portugal_morocco_27017 68577caa5fb6403fbb2d15339051a20e 676x476 25.6.2026 (SITA.sk) - Hervé Renard chce, aby reprezentanti Tuniska napriek neúspechu na MS 2026 ukázali v záverečnom zápase na turnaji dôstojnosť.


"Núdzový" tréner tuniskej futbalovej reprezentácie Hervé Renard vyzval svoj tím, aby v záverečnom vystúpení na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike hral s "hrdosťou a dôstojnosťou".

Tunisania najprv podľahli Švédom 1:5, čo prinieslo zmenu na poste trénera, keď Sabriho Lamouchiho nahradil Renard. Pod jeho taktovkou Afričania podľahli Japoncom 0:4 a teraz ich čaká duel proti Hoanďanom.

Tuniský výber už nemá šancu na postup do vyraďovacej časti. Napriek tomu Renard zdôraznil potrebu bojovať s dôstojnosťou aj v ťažkých chvíľach. "Futbal si vyžaduje hrdosť, aj keď je situácia ťažká. Musíte čeliť týmto situáciám s dôstojnosťou až do konca," povedal 57-ročný francúzsky tréner.

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Priznal tiež, že po prehre s Japonskom cítil skôr hanbu voči tuniským fanúšikom než myšlienky na budúcnosť. "Zamerajme sa na tento posledný zápas a poďme dosiahnuť niečo, čo sa dnes môže zdať ťažko dosiahnuteľné, ale musíme to urobiť," dodal.

Tuniská reprezentácia prešla africkou kvalifikáciou bez prehry a neinkasovala ani gól. Prípravy na MS mala komplikované. Renard vidí v tíme kvalitných hráčov, ktorých bude potrebné využiť, ak chce tím nový začiatok.

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Renard viedol Saudskú Arábiu na MS 2022 v Katare, no po turnaji v Severnej Amerike pravdepodobne opustí tuniskú lavičku. Tejto téme sa však počas rozhovoru s novinármi vyhol. "Máme ešte posledný zápas a potom bude potrebné zhodnotiť situáciu. Som otvorený akémukoľvek rozhodnutiu a pripravený počúvať projekt, nech už je akýkoľvek, ale to nie je dôvod, prečo som tu," uviedol.


Zdroj: SITA.sk - Tréner Tuniska pred záverečným duelom na MS vyzýva svoj tím k hre s hrdosťou © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
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