Michael Jordan má 60 rokov, oslávil ich darom 10 miliónov pre deti

Jeden z najpopulárnejších a najúspešnejších basketbalistov histórie Michael Jordan sa dožíva okrúhleho jubilea. V piatok 17. februára bude mať 60 rokov.





Podľa mnohých fanúšikov najlepší basketbalista histórie sa životný míľnik rozhodol osláviť darom 10 miliónov dolárov neziskovej organizácii Make a Wish, ktorá sa zameriava na pomoc deťom so zdravotnými problémami. Ide o najväčší príspevok, aký kedy organizácia dostala. Jordan ju pritom podporuje pravidelne už od roku 1989. "Za uplynulých 34 rokov bolo pre mňa cťou byť partnerom Make a Wish. Pomáhať a priniesť úsmev na pery toľkým deťom. Byť svedkom ich sily a odolnosti v ťažkých časoch ich života bolo mimoriadne inšpiratívne. Nebolo by pre mňa lepším darčekom k narodeninám, než sledovať, ako sa ku mne iní pripájajú. Nech každé dieťa môže zažiť zázrak a splní sa mu jeho prianie," zverejnil Jordan v tlačovej správe, ktorú zverejnila AP.Jordan na seba prvýkrát upozornil v roku 1984, keď ako hráč univerzity Severná Karolína štatisticky viedol americkú reprezentáciu na olympiáde v Los Angeles a získal zlato. V tom istom roku ho draftoval tím Chicago Bulls z 3. miesta, ako jednotku si Houston vybral Hakeema Olajuwona. Boje o majstrovský primát prvýkrát zažil v roku 1991 a odvtedy vo finále nikdy nepoznal trpkosť neúspechu.To isté platí aj o jeho účasti pod piatimi kruhmi. Druhé zlato pridal v roku 1992 v Barcelone, kam už prišiel v pozícii globálnej športovej osobnosti. Bol lídrom prvého výberu USA zostaveného z profesionálov NBA, legendárneho Dream Teamu, považovaného za najlepší basketbalový kolektív histórie. Účasťou na turnaji výrazne prispel k zvýšeniu celosvetovej popularity basketbalu.S Chicagom získal šesť titulov v rokoch 1991-93 a 1996-98, vždy pritom dostal ocenenie MVP finále. Druhý najúspešnejší basketbalista NBA LeBron James má na konte 4 ocenenia MVP. V rokoch 1993-95 Jordan prerušil kariéru a venoval sa bejzbalu. Aj preto mu možno nepatrí pozícia najlepšieho strelca ligy, na ktorú sa nedávno prepracoval James. Po zisku šiesteho titulu druhýkrát ukončil kariéru, no ešte sa na palubovky vrátil v roku 2001, no už v drese Washingtonu Wizards. To už sa pripravoval na ďalší krok vo svojom živote, keď túžil byť majiteľom klubu NBA. V drese tímu z hlavného mesta USA odohral tri sezóny a definitívne uzavrel hráčske pôsobenie vo veku 40 rokov. S majiteľom Wizards sa na prevzatí klubu nedohodol, no svoj sen si Jordan splnil a v roku 2010 sa stal majiteľom tímu Charlotte Hornets.Jordan je nielen výborným bývalým basketbalistom, ale aj úspešným podnikateľom a kultúrno-spoločenskou osobnosťou, ktorého vplyv prekračuje hranice športu. Medzi jeho pamätné momenty patrí aj účinkovanie vo filme Space Jam, ktorý sa dostal do desiatky najúspešnejších za rok 1996. Film mal čiastočne podobu autobiografie. Diváci sa v ňom dozvedeli, že k návratu k basketbalu od bejzbalu Jordana v skutočnosti presvedčil kreslený králik Buggs po tom, čo spolu vyhrali basketbalový zápas proti mimozemšťanom.