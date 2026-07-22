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 24hod.sk    Šport

22. júla 2026

Náhle úmrtie štvornásobného olympijského medailistu. So súpermi sa priatelil a povzbudzoval ich


Tagy: Kariéra Úmrtie Úspechy

Spomínať sa na neho bude ako na jedného z najväčších nórskych veslárov modernej éry. Zanechal po sebe manželku a dve deti. Nórska ikona Olaf Tufte žila život naplno, viedla rodinnú farmu, ...



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olaf tufte 676x466 22.7.2026 (SITA.sk) - Spomínať sa na neho bude ako na jedného z najväčších nórskych veslárov modernej éry. Zanechal po sebe manželku a dve deti.


Nórska ikona Olaf Tufte žila život naplno, viedla rodinnú farmu, dobrovoľne pracovala ako hasič, založila si vlastnú značku oblečenia a zúčastnila sa siedmich letných olympijských hier od Atlanty 1996 až do Tokia 2020.

Olaf Tufte bol jedným z najimpozantnejších veslárov na začiatku 21. storočia a bol známy tým, že sa so svojimi súpermi na vode aj mimo nej spriatelil.

Jeho náhle úmrtie preto šokovalo verejnosť, veslársku komunitu aj jej okolie, ale aj najbližšiu rodinu a priateľov. Zomrel v utorok 21. júla vo veku 50 rokov.

Mentoroval mladých


Sedemnásobný olympionik získal štyri medaily - dve zlaté, jednu striebornú i bronzovú, kým ukončil dlhú a úspešnú kariéru. Vlastnil aj šesť cenných kovov z majstrovstiev sveta a získal aj medailu Thomasa Kellera – najprestížnejšie individuálne vyznamenanie v tomto športe.

Pre neho bolo veslovanie oveľa viac než len olympijský šport - bol to spôsob života. "Viem, čo robím, poznám veslársku rodinu a podarilo sa mi veslovanie robiť ako životný štýl, nie len ako istý okamih," povedal raz podľa webu olympics.com.

Jeho ochota mentorovať mladé talenty a povzbudzovať súperov bola zdôraznená v mnohých poctách na sociálnych sieťach od množstva súperov, s ktorými bojoval.

Príklad nasledovania


Tufte sa venoval viacerým koníčkom a záľubám, pretože podľa vlastných slov, nebol stvorený pre odpočinok. Pokiaľ niečo nerobil, tak sa nudil.

Spomínať sa na neho bude ako na jedného z najväčších nórskych veslárov modernej éry. Zanechal po sebe manželku a dve deti.

Jeho odkaz je a aj bude stále uvádzaný ako príklad hodný nasledovania pre mladých veslárov, ktorí sa chcú etablovať na olympijskej úrovni.


Zdroj: SITA.sk - Náhle úmrtie štvornásobného olympijského medailistu. So súpermi sa priatelil a povzbudzoval ich © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kariéra Úmrtie Úspechy
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