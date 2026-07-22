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22. júla 2026
Zo zákulisia tvorby trasy Tour de France. Organizátori riešia šport, históriu aj krásu krajiny
Plánovanie trasy sa začína približne tri roky vopred a ide o zložitý proces, v ktorom zohrávajú úlohu športové, logistické aj historické faktory. Kým fanúšikovia obdivujú dramatické súboje aj ...
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22.7.2026 (SITA.sk) - Plánovanie trasy sa začína približne tri roky vopred a ide o zložitý proces, v ktorom zohrávajú úlohu športové, logistické aj historické faktory.
Kým fanúšikovia obdivujú dramatické súboje aj malebné francúzske scenérie počas prebiehajúcej Tour de France, organizátori už naplno pripravujú ďalšie ročníky najslávnejších cyklistických pretekov sveta. Plánovanie trasy sa začína približne tri roky vopred a ide o zložitý proces, v ktorom zohrávajú úlohu športové, logistické aj historické faktory.
Prvým krokom je výber mesta, ktoré bude hostiť štart pretekov. O tom rozhoduje riaditeľ Tour Christian Prudhomme, ktorý následne určí smer, ktorým sa pelotón vydá, a začne vyberať štartové a cieľové mestá jednotlivých 21 etáp. Na výber má približne 300 kandidátov vrátane päťdesiatich zahraničných lokalít.
Pri rozhodovaní nejde len o športovú atraktivitu. „Ak by sme brali do úvahy iba športové hľadisko, každý rok by sme boli tam,“ povedal Prudhomme a ukázal na juh Francúzska. „Pretože tam môžete pripraviť čokoľvek - rovinaté etapy, stredne náročné aj veľmi ťažké horské.“
Podľa neho však Tour musí pravidelne zavítať do všetkých regiónov krajiny. „Máte Bretónsko, kraj cyklistov, sever, ktorý nás minulý rok privítal neuveriteľným spôsobom, Normandiu, kde je zakaždým šialené množstvo fanúšikov. Počas štyroch či piatich rokov navštívime prakticky celé Francúzsko.“
Dôležitou súčasťou plánovania sú aj televízni diváci. Organizátori preto venujú mimoriadnu pozornosť etapám počas víkendov či 14. júla, keď Francúzsko oslavuje štátny sviatok. Významnú úlohu zohráva aj atraktivita krajiny. Podľa Prudhomma totiž „ľudia sledujú Tour aj pre krásu jej krajiny“.
Niektoré ikonické stúpania pritom na trase jednoducho nesmú chýbať. „Môžete zaradiť päťdesiat horských stúpaní, ale ak tam nebude Tourmalet, Galibier, Ventoux alebo Alpe d'Huez, ľudia povedia, že tam žiadne hory neboli,“ vysvetlil.
Organizátori sa snažia do jednotlivých etáp zakomponovať aj historické či symbolické odkazy. V roku 2023 napríklad pelotón prešiel rodnou obcou kapitána francúzskej ragbyovej reprezentácie Antoina Duponta pred domácimi majstrovstvami sveta. O deväť rokov skôr zasa sedem etáp kopírovalo líniu frontu prvej svetovej vojny pri príležitosti stého výročia konfliktu. „Mám rád, keď sa na etapu dá pozerať viacerými spôsobmi,“ povedal Prudhomme.
Keď sú známe všetky štartové a cieľové mestá, prichádza na rad riaditeľ trate Thierry Gouvenou. Jeho úlohou je navrhnúť presnú približne 3000-kilometrovú trasu. „Koncom augusta mi Christian odovzdá zoznam etapových miest. Od tej chvíle je to moja práca na plný úväzok. Zvyčajne navrhnem trasu za jeden mesiac, pretože do 25. septembra musí byť hotová,“ povedal bývalý profesionálny cyklista.
Najskôr využíva mapové a cyklistické aplikácie, pričom dostáva aj množstvo návrhov od fanúšikov. Potom však nasadne do auta a osobne kontroluje všetky problematické úseky. Najväčšie riziká predstavujú centrá miest, kde môžu bezpečný prejazd viac než 180-členného pelotónu komplikovať napríklad spomaľovacie ostrovčeky či iné dopravné prvky.
Po definitívnom schválení trasy Gouvenou so svojím tímom absolvuje autom každú jednu etapu. „Nechodím sám. Jazdíme vo dvojiciach. Zaznamenávame všetko - nebezpečné miesta, usporiadanie trate a už vtedy rozhodujeme aj o umiestnení rýchlostných prémií a vrchárskych bodov,“ vysvetlil.
Kompletná trasa Tour de France býva predstavená v októbri v Paríži, približne deväť mesiacov pred štartom pretekov. Ani potom však organizátori nemajú vyhraté. Tesne pred začiatkom tohtoročnej Tour museli napríklad zmeniť trasu druhej etapy pre výskyt afrického moru ošípaných. „Regióny sú mimoriadne ostražité. Často sa podarí urobiť desať zázrakov,“ dodal Gouvenou.
Zdroj: SITA.sk - Zo zákulisia tvorby trasy Tour de France. Organizátori riešia šport, históriu aj krásu krajiny © SITA Všetky práva vyhradené.
Kým fanúšikovia obdivujú dramatické súboje aj malebné francúzske scenérie počas prebiehajúcej Tour de France, organizátori už naplno pripravujú ďalšie ročníky najslávnejších cyklistických pretekov sveta. Plánovanie trasy sa začína približne tri roky vopred a ide o zložitý proces, v ktorom zohrávajú úlohu športové, logistické aj historické faktory.
Prvým krokom je výber mesta, ktoré bude hostiť štart pretekov. O tom rozhoduje riaditeľ Tour Christian Prudhomme, ktorý následne určí smer, ktorým sa pelotón vydá, a začne vyberať štartové a cieľové mestá jednotlivých 21 etáp. Na výber má približne 300 kandidátov vrátane päťdesiatich zahraničných lokalít.
Pri rozhodovaní nejde len o športovú atraktivitu. „Ak by sme brali do úvahy iba športové hľadisko, každý rok by sme boli tam,“ povedal Prudhomme a ukázal na juh Francúzska. „Pretože tam môžete pripraviť čokoľvek - rovinaté etapy, stredne náročné aj veľmi ťažké horské.“
Nesmú chýbať ikonické stúpania
Podľa neho však Tour musí pravidelne zavítať do všetkých regiónov krajiny. „Máte Bretónsko, kraj cyklistov, sever, ktorý nás minulý rok privítal neuveriteľným spôsobom, Normandiu, kde je zakaždým šialené množstvo fanúšikov. Počas štyroch či piatich rokov navštívime prakticky celé Francúzsko.“
Dôležitou súčasťou plánovania sú aj televízni diváci. Organizátori preto venujú mimoriadnu pozornosť etapám počas víkendov či 14. júla, keď Francúzsko oslavuje štátny sviatok. Významnú úlohu zohráva aj atraktivita krajiny. Podľa Prudhomma totiž „ľudia sledujú Tour aj pre krásu jej krajiny“.
Niektoré ikonické stúpania pritom na trase jednoducho nesmú chýbať. „Môžete zaradiť päťdesiat horských stúpaní, ale ak tam nebude Tourmalet, Galibier, Ventoux alebo Alpe d'Huez, ľudia povedia, že tam žiadne hory neboli,“ vysvetlil.
Trasu zvyčajne navrhnú za mesiac
Organizátori sa snažia do jednotlivých etáp zakomponovať aj historické či symbolické odkazy. V roku 2023 napríklad pelotón prešiel rodnou obcou kapitána francúzskej ragbyovej reprezentácie Antoina Duponta pred domácimi majstrovstvami sveta. O deväť rokov skôr zasa sedem etáp kopírovalo líniu frontu prvej svetovej vojny pri príležitosti stého výročia konfliktu. „Mám rád, keď sa na etapu dá pozerať viacerými spôsobmi,“ povedal Prudhomme.
Keď sú známe všetky štartové a cieľové mestá, prichádza na rad riaditeľ trate Thierry Gouvenou. Jeho úlohou je navrhnúť presnú približne 3000-kilometrovú trasu. „Koncom augusta mi Christian odovzdá zoznam etapových miest. Od tej chvíle je to moja práca na plný úväzok. Zvyčajne navrhnem trasu za jeden mesiac, pretože do 25. septembra musí byť hotová,“ povedal bývalý profesionálny cyklista.
Najskôr využíva mapové a cyklistické aplikácie, pričom dostáva aj množstvo návrhov od fanúšikov. Potom však nasadne do auta a osobne kontroluje všetky problematické úseky. Najväčšie riziká predstavujú centrá miest, kde môžu bezpečný prejazd viac než 180-členného pelotónu komplikovať napríklad spomaľovacie ostrovčeky či iné dopravné prvky.
Osobná inšpekcia každej etapy
Po definitívnom schválení trasy Gouvenou so svojím tímom absolvuje autom každú jednu etapu. „Nechodím sám. Jazdíme vo dvojiciach. Zaznamenávame všetko - nebezpečné miesta, usporiadanie trate a už vtedy rozhodujeme aj o umiestnení rýchlostných prémií a vrchárskych bodov,“ vysvetlil.
Kompletná trasa Tour de France býva predstavená v októbri v Paríži, približne deväť mesiacov pred štartom pretekov. Ani potom však organizátori nemajú vyhraté. Tesne pred začiatkom tohtoročnej Tour museli napríklad zmeniť trasu druhej etapy pre výskyt afrického moru ošípaných. „Regióny sú mimoriadne ostražité. Často sa podarí urobiť desať zázrakov,“ dodal Gouvenou.
Zdroj: SITA.sk - Zo zákulisia tvorby trasy Tour de France. Organizátori riešia šport, históriu aj krásu krajiny © SITA Všetky práva vyhradené.
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