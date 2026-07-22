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 24hod.sk    Šport

22. júla 2026

Spor Ružičku proti Spartaku Moskva sa skončil. KHL rozhodla o ohromnej pokute pre slovenského útočníka


Tagy: Pokuta Pravidlá Slovenskí hokejisti Spor výplata

Zatiaľ čo slovenský hokejista tvrdil, že nedostal výplatu počas účasti na ZOH 2026 v Taliansku, podľa klubu sa správal toxicky a nedodržiaval pravidlá. Slovenský hokejista Adam Ružička mal spor s ...



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milan_cortina_olympics_ice_hockey_70962 676x451 22.7.2026 (SITA.sk) - Zatiaľ čo slovenský hokejista tvrdil, že nedostal výplatu počas účasti na ZOH 2026 v Taliansku, podľa klubu sa správal toxicky a nedodržiaval pravidlá.


Slovenský hokejista Adam Ružička mal spor s klubom z KHL Spartakom Moskva. Po kontroverznom konci v hlavnom meste Ruska sa obe strany hájili, kto stojí na strane spravodlivosti.

Tamojšia súťaž vydala po dlhých mesiacoch rozhodnutie o incidente, keď útočníkovi bola zo strany tímu ukončená zmluva, lebo ju porušil.

"Disciplinárna komisia KHL preskúmala spor medzi hokejistom Ružičkom a Spartakom. Po preskúmaní bolo rozhodnuté čiastočne vyhovieť hráčovej žalobe a úplne vyhovieť žalobe klubu. Celok si ponecháva práva na hráča podľa právnych predpisov KHL," uviedlo sa v tlačovej správe pre web championat.com.

Rôzne verzie


Ružička sa navyše nevyhne ani pokute vo výške 30 miliónov rubľov, čo je v prepočte 334 858 eur. Spartak Moskva teda dostane čiastočnú kompenzáciu za základný ročný plat, ktorý bol vo výške 45 miliónov rubľov (asi 502 288 eur).

Dvadsaťsedemročný Ružička za klub v základnej časti sezóny zaznamenal 40 bodov (16 gólov a 24 asistencií) v 51 zápasoch. Zmluva s hráčom bola ukončená dva zápasy pred začiatkom play-off KHL.

Zatiaľ čo slovenský hokejista tvrdil, že nedostal výplatu počas účasti na ZOH 2026 v Taliansku, podľa klubu sa správal toxicky a nedodržiaval pravidlá.


Zdroj: SITA.sk - Spor Ružičku proti Spartaku Moskva sa skončil. KHL rozhodla o ohromnej pokute pre slovenského útočníka © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Pokuta Pravidlá Slovenskí hokejisti Spor výplata
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