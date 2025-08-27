|
27. augusta 2025
Náhubková novela rokovacieho poriadku má za cieľ potlačiť práva opozície, podľa hnutia Slovensko ide o autokratické maniere – VIDEO
„Náhubková“ novela rokovacieho poriadku z dielne koaličných poslancom má za cieľ potlačiť práva opozície. Tvrdí to opozičné hnutie Slovensko. Návrh ...
27.8.2025 (SITA.sk) - „Náhubková“ novela rokovacieho poriadku z dielne koaličných poslancom má za cieľ potlačiť práva opozície. Tvrdí to opozičné hnutie Slovensko. Návrh predložili do Národnej rady SR poslanci Tibor Gašpar (Smer-SD), Róbert Puci (Hlas-SD) a Adam Lučanský (SNS). Dĺžka rečníckeho času písomne prihláseného poslanca v rozprave by sa mala skrátiť na 15 minút, v súčasnosti je to 20.
Vystúpenie navrhovateľa aj spravodajcu by sa mala obmedziť na 90 minút a pre tretie čítanie navrhujú koaliční poslanci zaviesť limit maximálne päť minút. Do času na rozpravu sa zasahuje nielen poslancom, ale aj hosťom. Novela prináša aj ďalšie zmeny, napríklad ruší povinnosť čítať znenie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ak sú zverejnené na webe.
Podľa poslanca hnutia Slovensko Gábora Grendela vládna koalícia od začiatku volebného obdobia systematicky potláča práva opozície. Hovorí o autokratických manieroch vlády, ktoré sprevádzajú celé volebné obdobie. „Je to najlenivejší parlament v histórii Slovenska. V tomto roku za osem mesiacov zasadala národná rada len dvakrát. Niekoľko návrhov na zvolanie mimoriadnych schôdzí na odvolanie členov vlády bolo odsunutých na jeseň,“ poukázal na tlačovej besede Grendel s dodatkom, že koaliční poslanci sa do diskusií takmer vôbec nazapájajú.
Zároveň upozornil na to, že koalícia silou väčšiny v parlamente už takmer 20-krát skrátila čas na rozpravu o jednotlivých zákonoch. „Keď toto isté urobil Richard Sulík vo vláde Ivety Radičovej pri voľbe generálneho prokurátora, smeráci hovorili o konci demokracie a toto rozhodnutie Sulíkovi vyčítali ešte ďalších desať rokov,“ podotkol.
Podľa poslanca hnutia Slovenska Rastislava Krátkeho novela nerieši mnohé veci, ktoré by mala riešiť, napríklad problém alkoholu v parlamente. Tiež si myslí, že rokovaniu by pomohli tematické dni - jeden deň by sa napríklad rozprávalo o obrane, druhý o zdravotníctve, ďalší o finančných zákonoch, aby sa poslanci vedeli pripraviť. Podľa Krátkeho by tiež bolo žiaduce obmedziť možnosť svojvoľného predlžovania rokovania do noci a určiť jasné podmienky, za ktorých by to bolo možné.
„Táto novela ešte viac skracuje časy, čo vyhovuje len ľuďom, ktorí nechcú byť kontrolovaní a nechcú, aby im niekto pozeral na prsty a aby boli návrhy riadne prediskutované v pléne národnej rady. Za 15 minút stihnete vysvetliť povrch záležitosti, ale nie preniknúť do hĺbky problematiky. Prečo musí mať navrhovateľ obmedzený čas? Nevidím na to dôvod a považujem to za spiatočníctvo,“ povedal Krátky a dodal, že zmeny rokovacieho poriadku navrhuje práve Tibor Gašpar, ktorý sám pravidelne porušuje rokovací poriadok tým, že dáva svoje vlastné komentáre a poučuje poslancov.
Zdroj: SITA.sk © SITA Všetky práva vyhradené.
