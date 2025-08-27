|
Streda 27.8.2025
|
27. augusta 2025
Vláda schválila návrh na udelenie štátnej ceny Alexandra Dubčeka
Vláda v stredu na výjazdovom rokovaní v Senici schválila návrh na udelenie štátnej ceny Alexandra Dubčeka pri príležitosti štátneho sviatku Dňa Ústavy Slovenskej ...
27.8.2025 (SITA.sk) - Vláda v stredu na výjazdovom rokovaní v Senici schválila návrh na udelenie štátnej ceny Alexandra Dubčeka pri príležitosti štátneho sviatku Dňa Ústavy Slovenskej republiky. Podkladom je odporúčanie Komisie pre posudzovanie podnetov na udelenie štátnej ceny Alexandra Dubčeka ako poradného orgánu vlády SR. Komisia, ako poradný orgán vlády, prerokovala podnety a na základe hlasovania odporučila udeliť štátnu cenu trom osobám, a to JUDr. Štefanovi Grmanovi, CSc., Ing. Jozefovi Banášovi a Dr. Janovi Telenskemu.
S udelením štátnej ceny je spojená finančná odmena vo výške 25-násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok, čo predstavuje 38 100 eur pre každého oceneného. Náklady na udelenie ceny vrátane finančnej odmeny sa uhrádzajú z rozpočtovej kapitoly Úradu vlády SR.
Zdroj: SITA.sk - Vláda schválila návrh na udelenie štátnej ceny Alexandra Dubčeka © SITA Všetky práva vyhradené.
