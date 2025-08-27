Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 27.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Silvia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

27. augusta 2025

Vláda schválila návrh na udelenie štátnej ceny Alexandra Dubčeka


Tagy: Deň Ústavy SR Štátna cena Alexandra Dubčeka Štátny sviatok

Vláda v stredu na výjazdovom rokovaní v Senici schválila návrh na udelenie štátnej ceny Alexandra Dubčeka pri príležitosti štátneho sviatku Dňa Ústavy Slovenskej ...



Zdieľať
l97a0404 676x451 27.8.2025 (SITA.sk) - Vláda v stredu na výjazdovom rokovaní v Senici schválila návrh na udelenie štátnej ceny Alexandra Dubčeka pri príležitosti štátneho sviatku Dňa Ústavy Slovenskej republiky. Podkladom je odporúčanie Komisie pre posudzovanie podnetov na udelenie štátnej ceny Alexandra Dubčeka ako poradného orgánu vlády SR. Komisia, ako poradný orgán vlády, prerokovala podnety a na základe hlasovania odporučila udeliť štátnu cenu trom osobám, a to JUDr. Štefanovi Grmanovi, CSc., Ing. Jozefovi Banášovi a Dr. Janovi Telenskemu.


S udelením štátnej ceny je spojená finančná odmena vo výške 25-násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok, čo predstavuje 38 100 eur pre každého oceneného. Náklady na udelenie ceny vrátane finančnej odmeny sa uhrádzajú z rozpočtovej kapitoly Úradu vlády SR.


Zdroj: SITA.sk - Vláda schválila návrh na udelenie štátnej ceny Alexandra Dubčeka © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Deň Ústavy SR Štátna cena Alexandra Dubčeka Štátny sviatok
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Rusko predĺžilo zákaz vývozu benzínu v snahe znížiť ceny
<< predchádzajúci článok
Náhubková novela rokovacieho poriadku má za cieľ potlačiť práva opozície, podľa hnutia Slovensko ide o autokratické maniere – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 