Štvrtok 2.10.2025
Archív správ
01. októbra 2025
Rafinériu severovýchodne od Moskvy zachvátil požiar
V ropnej rafinérii v ruskom meste Jaroslavľ, ktoré leží zhruba 250 kilometrov severovýchodne od Moskvy, vypukol v stredu požiar. Medzi obyvateľmi sa rozšírili obavy, že ide o výsledok útoku
Zdieľať
1.10.2025 (SITA.sk) - V ropnej rafinérii v ruskom meste Jaroslavľ, ktoré leží zhruba 250 kilometrov severovýchodne od Moskvy, vypukol v stredu požiar. Medzi obyvateľmi sa rozšírili obavy, že ide o výsledok útoku dronu, ale miestne úrady trvajú na tom, že incident nespôsobil útok. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.
„Dnes neboli zaznamenané žiadne útoky bezpilotných lietadiel,“ uviedol na komunikačnej platforme Telegrame gubernátor Jaroslavlianskej oblasti Michail Jevrajev. Dodal, požiar vypukol pre technickú poruchu a hasiči pracujú na jeho uhasení.
Z hľadiska kapacity spracovania uhľovodíkov patrí ropná rafinéria v Jaroslavli medzi päť najväčších rafinérií v Rusku. Prevádzkuje ju spoločnosti Slavnefť, ktorej 99,7 percenta akcií spoločne kontrolujú ruské energetické giganty Rosnefť a Gazprom.
Zdroj: SITA.sk - Rafinériu severovýchodne od Moskvy zachvátil požiar © SITA Všetky práva vyhradené.
