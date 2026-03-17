|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 17.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ľubica
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Najčastejšie výluky z havarijného poistenia, na ktoré si treba dať pozor
Zdieľať
Zdroj: freepik.com
Pri uzatváraní poistenia vozidla sa mnohí sústredia najmä na rozsah krytia a cenu poistenia, no často prehliadajú detaily, ktoré môžu zásadne ovplyvniť nárok na poistné plnenie. Medzi tieto detaily patria výluky, teda presne vymedzené situácie, v ktorých poisťovňa za škodu nezodpovedá.
Ak výluky dôkladne nepoznáte, môže sa stať, že pri poistnej udalosti poisťovňa škodu nepreplatí. V nasledujúcich sekciách nájdete prehľad toho, ktoré výluky sa objavujú najčastejšie a prečo je dôležité venovať im pozornosť ešte pred podpisom zmluvy.
Prečo výluky vznikajú a ako ovplyvňujú poistné krytie
Poisťovne zavádzajú výluky preto, aby sa chránili pred neprimeraným rizikom, zneužívaním poistenia alebo nezodpovedným správaním poistencov. Zároveň tým nepriamo chránia aj poctivých klientov, pretože pomáhajú udržať cenu poistenia na prijateľnej úrovni.
Pri výbere vhodného produktu preto nestačí sledovať len základné krytie. Dôležité je pozrieť sa aj na:
● zoznam výluk,
● podmienky poistného plnenia,
● možnosti rozšírenia ochrany o pripoistenia.
Rozdiely medzi jednotlivými poisťovňami môžu byť výrazné. Pri porovnávaní havarijného poistenia sa preto oplatí zamerať nielen na cenu, ale aj na to, čo všetko poistka nekryje.
Najčastejšie výluky: kedy poisťovňa škodu nepreplatí
Jednou z najčastejších výluk je situácia, keď vodič spôsobí škodu pod vplyvom alkoholu alebo drog. V takom prípade poisťovňa spravidla poistné plnenie úplne zamietne.
Podobne môže poisťovňa odmietnuť plnenie aj vtedy, ak škoda vznikla pri:
● jazde bez platného vodičského oprávnenia,
● úmyselnom poškodení vozidla,
● vedomom a závažnom porušení dopravných predpisov,
● používaní vozidla na účely, ktoré nie sú uvedené v poistnej zmluve.
Typickým príkladom býva používanie auta na taxi služby, prenájom alebo nelegálne preteky, hoci je vozidlo poistené len na bežné súkromné účely.
Výluky sa často týkajú aj škôd spôsobených zanedbanou údržbou vozidla. Ak napríklad dlhodobo ignorujete technický stav auta alebo neodstránite zjavné poruchy, poisťovňa môže argumentovať tým, že škoda nevznikla náhodou, ale v dôsledku nedbanlivosti.
Zdroj: freepik.com
Výluky pri krádeži a technickom stave vozidla
V mnohých zmluvách nájdete aj výluky spojené s krádežou vozidla. Poisťovňa môže plnenie odmietnuť najmä vtedy, ak ste zanedbali jeho zabezpečenie alebo nesplnili podmienky uvedené v zmluve.
Rizikom môže byť aj situácia, keď vozidlo:
● nebolo zabezpečené predpísaným spôsobom,
● bolo ponechané v rozpore s bezpečnostnými pravidlami.
Tieto príklady ukazujú, že výluky sa často viažu na porušenie pravidiel, nedbanlivosť alebo nesplnenie povinností majiteľa vozidla.
Výluky v praxi a možnosti rozšírenia ochrany
Každá poisťovňa pristupuje k výlukám trochu inak. Rozdiely sa môžu týkať aj špecifických situácií, ako sú:
● škody na polepoch alebo doplnkoch vozidla,
● poškodenie batožiny,
● nasatie vody do motora,
● škody spôsobené živelnými udalosťami.
Práve preto sa oplatí preveriť, či si viete základnú poistku rozšíriť o doplnkové pripoistenia. Tie môžu zahŕňať napríklad krytie proti krádeži, živelným udalostiam alebo ďalším špecifickým rizikám.
Ak poisťovňa poistné plnenie zamietne, vždy si vyžiadajte písomné zdôvodnenie. V prípade pochybností máte právo podať reklamáciu a ďalej riešiť spor oficiálnou cestou.
Ako si nastaviť poistenie bez nepríjemných prekvapení
Zodpovedný prístup sa začína výberom správneho produktu, pokračuje pochopením podmienok a končí pravidelnou starostlivosťou o vozidlo.
V praxi sa oplatí dodržiavať najmä tieto zásady:
● Pred podpisom zmluvy si dôkladne prečítajte poistné podmienky.
● Porovnávajte ponuky nielen podľa ceny, ale aj podľa rozsahu výluk a možností pripoistenia.
● Pri nejasnostiach si vyžiadajte vysvetlenie od poisťovacieho poradcu.
● Dbajte na pravidelnú údržbu vozidla a plnenie zákonných povinností.
Takýmto prístupom výrazne zvýšite šancu, že v prípade škody prebehne poistné plnenie bez zbytočných komplikácií.
