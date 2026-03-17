 Utorok 17.3.2026
 Meniny má Ľubica
 Z domova

17. marca 2026

Opozičné hnutie Slovensko chce zaviesť elektronické hlasovanie po vzore Estónska, názory sympatizantov zisťuje v ankete „Prevrat 2027″ – VIDEO


Tagy: Digitalizácia Elektronické hlasovanie Voľba poštou zo zahraničia

Opozičné hnutie Slovensko bude medzi svojimi sympatizantmi zisťovať, či majú presadzovať možnosť voliť vo voľbách aj elektronicky po vzore Estónska, a ...



snimka obrazovky 2026 03 17 120601 676x430 17.3.2026 (SITA.sk) - Opozičné hnutie Slovensko bude medzi svojimi sympatizantmi zisťovať, či majú presadzovať možnosť voliť vo voľbách aj elektronicky po vzore Estónska, a to bez ohľadu na to, kde sa voliči v deň volieb nachádzajú.

Inšpirácia Estónskom


Ako v tejto súvislosti uviedol líder hnutia Igor Matovič, ide aj o reakciu na aktuálne politické dianie, keď vládna koalícia hovorí o zrušení voľby poštou zo zahraničia v parlamentných voľbách. Názory svojich sympatizantov hnutie zisťuje v rámci občianskej ankety „Prevrat 2027“.

„Táto otázka rieši problém, na ktorý upozorňujeme už dlhšie. Aktuálne má Ficova koalícia snahu obmedziť možnosť hlasovania zo zahraničia. My chceme presný opak – umožniť ľuďom voliť odkiaľkoľvek,“ zdôraznil Matovič.

Hnutie podľa neho navrhuje inšpirovať sa Estónskom, ktoré patrí medzi lídrov v oblasti digitalizácie verejnej správy. „Netreba vymýšľať koleso. Chceme doslova prekopírovať systém, ktorý majú v Estónsku dlhé roky odskúšaný,“ doplnil Matovič.

Nové riešenia


Predošlá otázka v rámci ankety sa týkala znovuzavedenia Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) a Úradu špeciálnej prokuratúry. Na stránke prevrat2027.sk podporilo toto riešenie viac ako 98 percent hlasujúcich. „Na základe tohto hlasovania sa toto riešenie stáva našou podmienkou vstupu do prípadnej budúcej koalície,“ zdôraznil Matovič s tým, že hnutie Slovensko plánuje v projekte „Prevrat 2027“ pokračovať až do najbližších parlamentných volieb.

Každý mesiac pritom predstaví nové riešenie a zároveň zverejní výsledky hlasovania k predchádzajúcej otázke. „Budeme sa stretávať každý 17. deň v mesiaci, predstavovať nové riešenia a výsledky hlasovania. Je to naša spoločná cesta s ľuďmi, ktorí chcú spravodlivejšie Slovensko,“ uzavrel Matovič.


Zdroj: SITA.sk - Opozičné hnutie Slovensko chce zaviesť elektronické hlasovanie po vzore Estónska, názory sympatizantov zisťuje v ankete „Prevrat 2027″ – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

