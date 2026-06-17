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17. júna 2026
Slovenské tímy spoznali súperov v Európskej lige aj Európskej konferenčnej lige. Proti komu nastúpia?
V 2. kvalifikačnom kole EKL si možno zahrá aj MŠK, ak v Európskej lige neprejde v 1. kvalifikačnom kole cez chorvátsky Hajduk Split. V stredu popoludní vo švajčiarskom Nyone spoznali mená možných ...
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17.6.2026 (SITA.sk) - V 2. kvalifikačnom kole EKL si možno zahrá aj MŠK, ak v Európskej lige neprejde v 1. kvalifikačnom kole cez chorvátsky Hajduk Split.
V stredu popoludní vo švajčiarskom Nyone spoznali mená možných súperov aj zostávajúci dvaja slovenskí účastníci vo futbalovej pohárovej Európe. Žreb sa konal v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone. FC DAC 1904 Dunajská Streda aj FC Spartak Trnava vstúpia do Európskej konferenčnej ligy v 2. kvalifikačnom kole.
Žreb hráčom DAC priradil postupujúci tím z 1. kvalifikačného kola - moldavský FC Milsami Orhei alebo FK Velež Mostar z Bosny a Hercegoviny. Hráči Dunajskej Stredy by začínali doma 23. júla a odvetu by hrali u súpera 30. júla.
Futbalisti Trnavy vstúpia do súťaže súbojmi proti bulharskému družstvu FK CSKA 1948 Sofia. Prvé stretnutie sa uskutoční v Trnave 23.7., odveta v Bulharsku je naplánovaná na 30. júl.
V 2. kvalifikačnom kole EKL si možno zahrá aj MŠK, ak v Európskej lige neprejde v 1. kvalifikačnom kole cez chorvátsky Hajduk Split. V takom prípade si Žilinčania zmerajú sily s poľským klubom GKS Katovice a začínať budú doma 23. júla, odvetu u súpera by hrali o týždeň neskôr.
Ak "šošoni" v EL vyradia chorvátskeho súpera, zmerajú si sily s cyperským FC Pafos. Najprv by hrali 23. júla doma a potom 30. júla vonku.
Zdroj: SITA.sk - Slovenské tímy spoznali súperov v Európskej lige aj Európskej konferenčnej lige. Proti komu nastúpia? © SITA Všetky práva vyhradené.
V stredu popoludní vo švajčiarskom Nyone spoznali mená možných súperov aj zostávajúci dvaja slovenskí účastníci vo futbalovej pohárovej Európe. Žreb sa konal v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone. FC DAC 1904 Dunajská Streda aj FC Spartak Trnava vstúpia do Európskej konferenčnej ligy v 2. kvalifikačnom kole.
Žreb hráčom DAC priradil postupujúci tím z 1. kvalifikačného kola - moldavský FC Milsami Orhei alebo FK Velež Mostar z Bosny a Hercegoviny. Hráči Dunajskej Stredy by začínali doma 23. júla a odvetu by hrali u súpera 30. júla.
Futbalisti Trnavy vstúpia do súťaže súbojmi proti bulharskému družstvu FK CSKA 1948 Sofia. Prvé stretnutie sa uskutoční v Trnave 23.7., odveta v Bulharsku je naplánovaná na 30. júl.
V 2. kvalifikačnom kole EKL si možno zahrá aj MŠK, ak v Európskej lige neprejde v 1. kvalifikačnom kole cez chorvátsky Hajduk Split. V takom prípade si Žilinčania zmerajú sily s poľským klubom GKS Katovice a začínať budú doma 23. júla, odvetu u súpera by hrali o týždeň neskôr.
Ak "šošoni" v EL vyradia chorvátskeho súpera, zmerajú si sily s cyperským FC Pafos. Najprv by hrali 23. júla doma a potom 30. júla vonku.
Zdroj: SITA.sk - Slovenské tímy spoznali súperov v Európskej lige aj Európskej konferenčnej lige. Proti komu nastúpia? © SITA Všetky práva vyhradené.
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