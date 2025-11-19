|
Najdôveryhodnejším lídrom politickej strany je podľa prieskumu Fico, dôveruje mu celkovo až 38 percent občanov
Najdôveryhodnejším lídrom politickej strany je predseda Smeru-SD a premiér Robert Fico. Celkovo mu dôveruje 38 percent ...
19.11.2025 (SITA.sk) - Najdôveryhodnejším lídrom politickej strany je predseda Smeru-SD a premiér Robert Fico. Celkovo mu dôveruje 38 percent občanov, z toho 18 percent mu úplne dôveruje a 20 percent mu skôr dôveruje. Vyplýva to z prieskumu agentúry SANEP pre televíziu TA3. Prieskum bol realizovaný v dňoch 11. až 14. novembra na vybranej skupine 2 500 respondentov starších ako 18 rokov.
Predsedovi vlády podľa nedôveruje 53 percent opýtaných, pričom skôr mu nedôveruje 26 percent a úplne mu nedôveruje 27 percent. O jeden percentuálny bod za Ficom skončil líder opozície, predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka. Dôveruje mu 37 percent respondentov (14 percent úplne dôveruje a 23 percent skôr dôveruje). Šimečkovi nedôveruje 52 percent účastníkov prieskumu, pričom 24 percent mu skôr nedôveruje a 28 percent mu úplne nedôveruje.
Tretiu priečku v rebríčku dôveryhodnosti obsadil predseda mimoparlamentného hnutia Republika Milan Uhrík. Dôveruje mu 33 percent opýtaných, z toho 15 percent mu úplne dôveruje, 18 percent sa vyjadrilo, že mu skôr dôveruje. Nedôveru Uhríkovi vyjadrilo 45 percent opýtaných.
Odpoveď „skôr nedôverujem“ v jeho prípade zvolilo 21 percent respondentov, ďalších 24 percent mu úplne nedôveruje. Za Uhríkom sa umiestnil predseda strany Hlas-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, ktorému dôveruje 28 percent respondentov (15 percent úplne dôveruje a 13 percent skôr dôveruje), nedôveruje mu 56 percent opýtaných (27 percent úplne nedôveruje a 29 percent skôr nedôveruje).
Piatu priečku v prieskume dôveryhodnosti si delia predseda Kresťanskodemokratického hnutia Milan Majerský a šéf strany Sloboda a Solidarita Branislav Gröhling. Obom dôveruje zhodne po 25 percent respondentov, no kým Majerskému úplne dôveruje 11 percent opýtaných, u Gröhlinga je to deväť percent. Šéfovi kresťanských demokratov nedôveruje celkovo 51 percent respondentov (28 percent úplne nedôveruje a 23 percent skôr nedôveruje), u predsedu SaS je to 55 percent opýtaných (31 percent úplne nedôveruje a 24 percent skôr nedôveruje).
Predsedovi Hnutia Slovensko a bývalému premiérovi Igorovi Matovičovi celkovo dôveruje 16 percent účastníkov prieskumu, z toho päť percent mu úplne dôveruje a 11 percent mu skôr dôveruje. Lídrovi obyčajných ľudí nedôveruje 68 percent opýtaných, pričom 42 percent mu úplne nedôveruje a ostatných 26 percent mu skôr nedôveruje.
Za Matovičom skončil s dôverou 13 percent opýtaných predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko. Šéfovi národniarov úplne dôveruje sedem percent a skôr dôveruje šesť percent účastníkov prieskumu. Nedôveru Dankovi vyjadrilo celkovo 69 percent opýtaných, z nich mu úplne nedôveruje 42 percent, 27 percent mu skôr nedôveruje.
Na chvoste rebríčka skončili s dôverou celkovo deviatich percent respondentov predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár a predseda strany Demokrati Jaroslav Naď. Druhý menovaný zároveň v prieskume vykázal aj najvyššiu mieru nedôvery, celkovo mu nedôveruje 75 percent respondentov.
Naď má tiež najväčšie percento odpovedí „úplne nedôverujem“ spomedzi všetkých politických lídrov zahrnutých v prieskume, konkrétne 46 percent. Kollárovi celkovo nedôveruje 66 percent opýtaných. Na poslednom mieste skončil predseda Maďarskej aliancie László Gubík celkovo mu dôveruje osem percent opýtaných, nedôveruje mu 52 percent.
Zdroj: SITA.sk - Najdôveryhodnejším lídrom politickej strany je podľa prieskumu Fico, dôveruje mu celkovo až 38 percent občanov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: dôveryhodnosť politikov Minister vnútra predseda hnutia Slovensko predseda KDH predseda PS predseda sas Predseda SNS Premiér Slovenskej republiky Prieskum agentúry SANEP
