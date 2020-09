NAJIKONICKEJŠÍ TELEFÓN OSLAVUJE: Nokia 3310 má 20 rokov

Presne pred 20 rokmi, 1. septembra 2000, bol predstavený telefón Nokia 3310, ktorý je na Slovensku dodnes považovaný za jeden z najikonickejších modelov. Ako pre TASR uviedol zástupca šéfredaktora portálu Živé.sk Ján Trangel, Nokia 3310 však nebola v čase svojho príchodu ničím výnimočná.





„Na trhu boli oveľa lepšie vybavené a zaujímavejšie mobily. Avšak modelom 3310 namiešala Nokia výborný koktail dostupných funkcií, jednoduchého ovládania a nízkej ceny. Navyše, prišla na trh v správnom čase. Aj vďaka dotáciám zo strany mobilných operátorov sa pre mnohých Slovákov stala ich prvým mobilným telefónom,“ konštatoval Trangel.Práve to môže byť podľa neho dôvodom, pre ktorý sa mnohým ľuďom na Nokiu 3310 viažu veľmi pozitívne spomienky. „Postupne sa tiež ukázali jej ďalšie silné vlastnosti – najmä trvácnosť a veľmi vysoká odolnosť voči pádom. Aj keď sa po páde ‚rozletela‘ na všetky strany a batériu s krytmi bolo treba dať na svoje miesto, samotný mobil to zvládol bez poškodení,“ podotkol zástupca šéfredaktora.Odolnosť telefónu je dodnes námetom množstva obrázkových vtipov. Nokiu 3310 zobrazujú napríklad ako policajné baranidlo, kladivo boha Thora či výplň nepriestrelných viest. Ďalšie textové vtipy sa týkajú výdrže batérie, ktorá bola podstatne lepšia ako u dnešných smartfónov. V jednom z nich sa uvádza, že ak o 2000 rokov bude niekto prehrabávať trosky našej planéty, nájde Nokiu 3310 s batériou, ktorá bude ešte stále nabitá do polovice.Na výdrž batérie Nokie 3310 si spomína aj šéfredaktor portálu TouchIT.sk Ondrej Macko. „Vydržala mi päť dní, mala hru Hadík a výborné zvuky. Bol to vtedy telefón s najlepším pomerom cena/výkon. Pamätám si, že mi spadol tak trikrát a nič sa mu nestalo,“ uviedol Macko.Zaujímavosťou je, že model 3310 fínsky výrobca využil aj pri konštrukčnom návrhu ďalšieho mobilu, Nokie 5510 s fyzickou QWERTY klávesnicou, ktorá bola predstavená o rok neskôr. Jej základom bolo vlastne telo Nokie 3310, zabudované do väčšej Nokie 5510, čo je dobre vidieť pri odňatí zadného krytu.

Celkovo sa z modelu 3310 podľa Wikipedie predalo 126 miliónov kusov. Ikonický model sa 17 rokov po svojom predstavení dočkal aj „reinkarnácie“ v podobe telefónu Nokia 3310 (2017), ktorý vyrába spoločnosť HMD Global. Ten dizajnovo vychádza z pôvodného mobilu, má však väčší farebný displej a ďalšie vylepšenia. Predáva sa dodnes, popularitu pôvodnej Nokie 3310 však nedosiahol.