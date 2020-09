Facebook reaguje na pripravovaný zákon v Austrálii, hrozí zákazom spravodajského obsahu

Zákon poškodí spravodajským organizáciám

Zhoršenie avizoval aj Google

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.9.2020 - Spoločnosť Facebook pohrozila, že používateľom svojej platformy zakáže v Austrálii zverejňovať spravodajský obsah. Reaguje tak na pripravovaný zákon, ktorým sa tamojšia vláda usiluje prinútiť technologické giganty platiť vydavateľom za ich spravodajstvo.Facebook vyhlásil, že ak sa návrh stane zákonom, zakáže používateľom v Austrálii zdieľať spravodajstvo na svojej rovnomennej sociálnej sieti aj na službe Instagram, informuje spravodajský portál BBC.Austrálska komisia pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľov (ACCC), ktorá danú legislatívu navrhla, na hrozbu Facebooku zareagovala s tým, že je "zle načasovaná a mylná". Jej predseda Rod Sims vysvetlil, že cieľom zákona je "priniesť spravodlivosť a transparentnosť do vzťahu Facebooku a Googlu s austrálskymi mediálnymi spoločnosťami". Tie podľa ACCC majú problémy v dôsledku straty príjmov z reklamy.Výkonný riaditeľ Facebooku pre Austráliu a Nový Zéland Will Easton v blogovom príspevku poukázal na to, že návrh zákona "nerozumie dynamike na internete" a naopak "poškodí samotným spravodajským organizáciám, ktoré sa vláda snaží ochrániť". Legislatíva podľa neho prinúti Facebook platiť za obsah, ktorý na jeho platforme vydavatelia zverejňujú dobrovoľne, aby zlepšili návštevnosť svojich webstránok.Facebook podľa Eastona odkázal počas prvých piatich mesiacov tohto roka zo svojej platformy na austrálske spravodajské weby 2,3 miliardy klikov v hodnote zhruba 200 miliónov austrálskych dolárov (v prepočte zhruba 123 miliónov eur). "Nie je to naša prvá voľba, je naša posledná," dodal Easton s tým, že ďalších služieb Facebooku sa zákaz nedotkne.Hovorca Facebooku pre BBC uviedol, že čoskoro poskytne špecifické detaily o tom, ako uplatnia zákaz.Minulý mesiac v súvislosti s austrálskou legislatívou varoval svojich používateľov aj Google. Výsledkom zákona by sa podľa neho mohli "dramaticky zhoršiť" jeho vyhľadávacie služby.