 Piatok 10.4.2026
 Meniny má Igor
 Gala

10. apríla 2026

Najlepší animovaný film je známy, Príbehy z čarovnej záhrady bodovali doma aj v zahraničí


Tagy: Audiovizuálny fond Česká televízia Český lev Filmové ceny Filmy ocenenia Slnko v sieti

Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) udelila národné filmové ceny



pri behy z carovnej za hrady 676x380 10.4.2026 (SITA.sk) - Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) udelila národné filmové ceny Slnko v sieti za rok 2025. V kategórii najlepší animovaný film zvíťazila snímka Príbehy z čarovnej záhrady, ktorej slovenským producentom je spoločnosť ARTICHOKE s producentmi Jurajom Krasnohorským a Henrietou Cvangovou.


Jubilejný 15. ročník najvýznamnejších filmových cien na Slovensku priniesol silnú konkurenciu – o ocenenia sa uchádzalo celkovo 38 hraných, dokumentárnych a animovaných filmov, ako aj televíznych diel. Ocenený film vznikol ako rovnocenná koprodukcia štyroch krajín – Slovenska, Česka, Slovinska a Francúzska. Film ocenila aj Česká filmová a televízna akadémia (ČFTA) cenou Český lev za rok 2025 v kategórii Najlepší animovaný film.

Ocenenia zo zahraničia


Od svojej premiéry na Medzinárodnom filmovom festivale Berlinale 2025 v sekcii Generation Kplus získala snímka viacero významných ocenení. Na 38. ročníku filmového festivalu v Plzni si odniesla hlavnú cenu Zlatý ledňáčik za najlepší celovečerný hraný alebo animovaný film, pričom uspela aj v konkurencii hraných titulov.

Ďalšie ocenenie získala na festivale Filmfest Hamburg za najlepší detský film a na talianskom festivale Giffoni jej udelili cenu ECFA pre najlepší detský film roka. Príbehy z čarovnej záhrady sú inšpirované knihou O nepotrebných veciach a ľuďoch českého autora Arnošta Goldflama. Film je oslavou rozprávania príbehov a ich liečivej sily, pričom citlivo spracúva tému straty blízkeho človeka. Sleduje troch súrodencov, ktorí po smrti starej mamy prežívajú noc u starého otca a vydávajú sa na imaginárnu cestu plnú ožívajúcich príbehov. Snímka dokázala spojiť fantáziu, humor a zároveň citlivo spracovať tému straty blízkeho.

Medzinárodný tím a hudba


Na filme pracovali štyria režiséri: David Súkup (Česká republika), Patrik Pašš (Slovensko), Leon Vidmar (Slovinsko) a Jean-Claude Rozec (Francúzsko). Bábkový film je spracovaný technikou stop-motion. Podstatnou súčasťou umelecky kvalitnej snímky je aj hudba, pod ktorou je podpísaná slovenská hudobná skladateľka Lucia Chuťková. Hudbu k filmu nahral orchester Slovenskí symfonici pod taktovkou dirigenta Adriana Kokoša vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave.

Príbehy z čarovnej záhrady koprodukovali Česká televízia, STVR, RTV Slovenija, Pictanovo s podporou regiónu Hauts-de-France a štúdia Personne n'est parfait! Finančne ho podporili Eurimages, Creative Europe MEDIA, Státní fond kinematografie, Audiovizuálny fond, Slovinské filmové centrum a ďalšie inštitúcie.


Zdroj: SITA.sk

