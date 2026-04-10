Piatok 10.4.2026
Meniny má Igor
10. apríla 2026
HONOR odhaľuje MagicPad4: Najtenší tablet na svete poháňaný 3nm procesorom Snapdragon 8 Gen 5 s produktivitou na úrovni PC
Dokonalá synergia rekordného dizajnu a AI produktivity pre mobilných profesionálov a technologických nadšencov.
Globálny inovátor v oblasti inteligentných zariadení, spoločnosť HONOR, dnes predstavil vlajkovú loď HONOR MagicPad4. Toto zariadenie nanovo definuje segment prenosných počítačov ako najtenší tablet na svete s hrúbkou len 4,8 mm. Ide o vôbec prvý tablet v odvetví poháňaný 3nm procesorom Snapdragon 8 Gen 5, ktorý spája elitný výkon s úžasným 165Hz OLED displejom a súpravou AI nástrojov pre dosiahnutie produktivity na úrovni PC. MagicPad4 je navrhnutý tak, aby búral bariéry medzi ekosystémami, a po novom ponúka plynulú konektivitu medzi rôznymi značkami vrátane iPhone, iPad a Mac.
Rekordne štíhly dizajn a prémiová prenosnosť
HONOR MagicPad4 stanovuje nový svetový rekord. S hrúbkou len 4,8 mm prekonáva aj iPad Pro (5,1 mm). S hmotnosťou približne 450 g ide o najľahší tablet vo svojej veľkostnej kategórii. Tento úspech sa podarilo dosiahnuť vďaka revolučnej konštrukcii Crescent Structure a špeciálnym vláknam leteckej kvality, ktoré zvyšujú tuhosť o 30 % pri súčasnom znížení hmotnosti o 32 %. Pre potreby kompletnej mobilnej kancelárie váži celá zostava tabletu, klávesnice a stylusu dohromady približne 852 g, čo je menej ako 13-palcový MacBook Air.
Pohlcujúci 165Hz OLED displej s pokročilou ochranou zraku
Dominantou zariadenia je 12,3-palcový[1] OLED displej s 93 %[2] pomerom obrazovky k telu a ultra úzkymi 4 mm rámčekmi. Obrazovka podporuje špičkovú obnovovaciu frekvenciu 165 Hz[3], rozlíšenie 3000 x 1920 pixelov[4] a maximálny HDR jas 2400 nitov, čo zaručuje plynulý pohyb a skvelú viditeľnosť aj v exteriéri. Displej podporuje 1,07 miliardy farieb[5].
Prioritou je však komfort používateľa. Displej disponuje certifikáciami TÜV Rheinland pre nízku úroveň modrého svetla a prevádzku bez blikania[6]. O ochranu zraku sa stará sedem technológií, vrátane 5280Hz PWM stmievania, exkluzívnej funkcie AI rozostrenie displeja na úrovni čipu a v odvetví premiérovej technológie DOT Eye Comfort Technology.
Vlajkový výkon s 3nm architektúrou
Ako prvý tablet na svete s 3nm procesorom Snapdragon 8 Gen 5 prináša MagicPad4 bezkonkurenčnú rýchlosť. Multimediálny zážitok a čistú komunikáciu zabezpečuje osem reproduktorov s technológiou HONOR Spatial Audio[7]. O celodennú výdrž sa stará batéria s kapacitou 10 100 mAh s podporou 66W[8] HONOR SuperCharge. Stabilný špičkový výkon udržiava systém HONOR Ice Cooling, ktorý využíva 13-vrstvovú 3D tepelnú architektúru s masívnou plochou na odvod tepla (81 717 mm2).
Produktivita na úrovni PC a plynulé prepojenie s Apple ekosystémom
MagicPad4 sa po spustení režimu PC Mode zmení na skutočnú centrálu produktivity. Toto inteligentné rozhranie poskytuje zážitok z práce s počítačom na úrovni desktopu, doplnený o systém správy súborov ako na PC, navigačné panely a plnú podporu myši. Používatelia môžu využívať známe klávesové skratky, ako sú Ctrl+C, Alt+Tab, a komplexné gestá s viacnásobným výberom na správu pokročilého systému viacerých okien. Tento plynulý prechod z rozhrania tabletu na desktopové rozhranie umožňuje vysoko efektívny multitasking, ktorý konkuruje tradičným notebookom.
Efektívna AI kancelária a plynulá konektivita s iPhone/iPad/Mac
Okrem samotného výkonu integruje MagicPad4 pokročilé AI nástroje a v odvetví prelomovú konektivitu na zjednodušenie moderných pracovných postupov. HONOR AI Memo slúži ako inteligentný asistent, ktorý automaticky generuje AI zápis a identifikuje hovoriacich, s ďalšou pomocou funkcií ako AI Meeting Agent, inteligentné pripomenutie, AI súhrn, AI potlačenie šumu hlasu a ďalšie. Okrem toho prostredníctvom HONOR Connect zariadenie dosahuje plynulú konektivitu medzi značkami, čo umožňuje tabletu fungovať ako rozšírená obrazovka pre počítače Mac a umožňuje okamžité pripojenie a zdieľanie medzi všetkými značkami, teraz už vrátane iPhone, iPad a Mac.
Cena a dostupnosť
HONOR MagicPad4 bude dostupný na Slovensku od polovice apríla vo farbách Gray a White. Odporúčaná maloobchodná cena je 899€ pre pamäťovú verziu 12+256GB. Viac informácií nájdete na honor.com/sk.
[1] Uhlopriečka obrazovky je 13,3 palca pri meraní podľa štandardného obdĺžnika.
[2] Údaje pochádzajú z laboratória HONOR. Pomer obrazovky k telu sa vypočítava ako podiel viditeľnej plochy obrazovky k celkovej ploche predného panela zariadenia.
[3] Obrazovka podporuje maximálnu obnovovaciu frekvenciu 165 Hz. Obnovovacia frekvencia sa môže líšiť v závislosti od rozhrania aplikácie a obrazovky hry.
[4] Rozlíšenie sa meria ako štandardný obdĺžnik; preto je počet efektívnych pixelov o niečo nižší.
[5] 1,07 miliardy farieb označuje 10-bitovú farebnú hĺbku (8-bitová hardvérová špecifikácia, 2-bitová je softvérové rozšírenie algoritmu). Počet farieb, ktoré je možné zobraziť, je 1024 × 1024 × 1024, čo predstavuje približne 1,07 miliardy druhov.
[6] Tento produkt nie je zdravotnícka pomôcka a nie je určený na liečbu.
[7] Podporované aplikácie sú stále vo fáze adaptácie. Skúsenosť používateľa sa môže mierne líšiť v závislosti od konkrétnej aplikácie. Riaďte sa, prosím, reálnou skúsenosťou so zariadením.
[8] Údaje pochádzajú z laboratória HONOR. Kapacita batérie je typická hodnota. Skutočný nabíjací výkon sa inteligentne mení v závislosti od scenárov. Riaďte sa, prosím, reálnou skúsenosťou.
