Piatok 10.4.2026
Meniny má Igor
10. apríla 2026
Šimkovičová slávnostne odovzdala staveniská dvoch projektov obnovy kultúrnych pamiatok – VIDEO, FOTO
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) predstavila dva projekty obnovy
10.4.2026 (SITA.sk) - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) predstavila dva projekty obnovy kultúrnych pamiatok v okrese Veľký Krtíš. Ako informovala riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková, ide o obnovu torzálnej architektúry Hradu Modrý Kameň a stavebné úpravy Kaštieľa Imre Madácha v Dolnej Strehovej. Slávnostné odovzdanie stavenísk sa konalo vo štvrtok 9. apríla v priestoroch Slovenského národného múzea – Múzea bábkarských kultúr a hračiek v Modrom Kameni.
"Dnešný deň je o konkrétnych krokoch. Prešli sme z fázy príprav do fázy práce. Obnova kultúrnych pamiatok je dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje kontinuitu, systematický prístup a spoluprácu viacerých partnerov," uviedla ministerka kultúry. Prízvukovala tiež, že ochrana kultúrneho dedičstva je otázkou zodpovednosti voči minulosti aj budúcnosti.
Generálna riaditeľka SNM Vieroslava Bernátová uviedla, že v prípade oboch projektov ide o zásahy reagujúce na reálny technický stav objektov, počnúc statickými poruchami až po dlhodobé pôsobenie vlhkosti.
"Projekt obnovy Hradu Modrý Kameň sa zameriava na stabilizáciu narušených častí hradnej ruiny, najmä južného bastiónu, ktorý bol miestami v havarijnom stave. Súčasťou prác je sanácia murív, odvodnenie, rekonštrukcia schodísk, doplnenie zábradlí a úprava návštevníckych trás. Cieľom je nielen ochrana pamiatky, ale aj jej bezpečné sprístupnenie verejnosti vrátane častí, ktoré boli doteraz neprístupné,” priblížila Demková.
Druhý projekt sa týka Kaštieľa Imre Madácha v Dolnej Strehovej. V tomto prípade budú práce zamerané najmä na odstránenie vlhkosti v suteréne, sanáciu murív a obnovu poškodených omietok. Projekt by mal priniesť aj opatrenia na zlepšenie prístupnosti, vrátane debarierizačných prvkov pre návštevníctvo so zdravotným znevýhodnením.
Riaditeľka SNM – Múzea bábkarských kultúr a hračiek Hrad Modrý Kameň Helena Ferencová zdôraznila význam obnovy hradu pre región aj samotné múzeum. Vyzdvihla, že je to jedinečný historický komplex, ktorý spája viaceré stavebné obdobia a má i potenciál pre rozvoj kultúrneho turizmu.
Riaditeľka SNM – Múzea kultúry Maďarov na Slovensku Tímea Nagyová zas vyzdvihla význam kaštieľa v Dolnej Strehovej ako miesta spätého s dramatikom Madáchom. Ocenila, že projekt prináša ochranu objektu, ale aj zvýšenie komfortu a dostupnosti pre širokú verejnosť.
"Oba projekty sú financované z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu a predstavujú konkrétny krok k systematickej ochrane a udržateľnému využívaniu kultúrneho dedičstva Slovenska,” uzavrela Demková.
Zdroj: SITA.sk - Šimkovičová slávnostne odovzdala staveniská dvoch projektov obnovy kultúrnych pamiatok – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Zásahy reagujúce na reálny technický stav objektov
Význam obnovy hradu
