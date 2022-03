Festival Pohoda 2022 bude v plnej kapacite

V posledných dvoch rokoch informovali organizátori Pohody na prelome marca a apríla o presune festivalu, no tentokrát prichádza Michal Kaščák a jeho tím s výrazne lepšími správami: „Vždy sme sa spoliehali na názor expertov, aj tento rok pokračujeme v konzultáciách s našimi obľúbenými odborníčkami – Máriou Štefkovičovou a Zuzanou Krištúfkovou. Na základe našich rozhovorov, ale aj na základe zrušenia takmer všetkých opatrení ÚVZ v súvislosti s covidom s radosťou oznamujeme, že sa na trenčianskom letisku uvidíme na plnej verzii Pohody.“

Festival pripravujú v podobnej verzii ako v roku 2019, kapacita ostáva limitovaná na 30.000 návštevníkov, samozrejme, s množstvom noviniek a vylepšení. Túto správu potvrdilo včera na svojom webe aj ministerstvo kultúry SR, ktoré uviedlo, že kapacitné obmedzenia sa letných festivalov nebudú týkať. „Už o 98 dní sa tak po dlhých troch rokoch opäť uvidíme v plnej kráse na letisku Trenčín“, dopĺňa Michal Kaščák.

Vyjadrenie Ministerstva kultúry SR: www.culture.gov.sk/ministerstvo/medialny-servis/aktuality-ministerstva-kultury/kulturne-leto-bez-obmedzeni

Začiatkom týždňa zverejnila Pohoda na Spotify playlist so stovkou piesní od potvrdených účinkujúcich festivalu. Už teraz je v ňom vyše sedem hodín skvelej hudby a postupne pridajú aj ďalších umelcov a ich piesne. Playlist si môžete vypočuť stiahnuť, likenuť či zdieľať s priateľmi tu: https://sptfy.com/7Spd

V playliste nájdete zatiaľ skladby od týchto umelcov: Nick Cave & The Bad Seeds, Flume, The Libertines, Richie Hawtin, Sigrid, Metronomy, Nemoderný chalan: Laco Lučenič & Midi Lidi, Black Pumas, Grandmaster Flash, Wolf Alice, Slowthai, ZHU, Floating Points, Noga Erez, Molchat Doma, Sama' Abdulhadi, Kevin Morby, Marina Satti, Black Midi, Paula Temple, Mezerg, Snail Mail, Confidence Man, Rita Payés, Black Country, New Road, Kokoroko, Alyona Alyona, Acid Arab live, The Comet Is Coming, Shame, Iva Bittová a Dunaj, Gleb, Boy Wonder, Lash & Grey, Injury Reserve, Squid, Hatari, Emel Mathlouthi, Yves Tumor, Bazzookas, Faux Real, Murman Tsuladze, Trupa Trupa, Asmâa Hamzaoui & Bnat Timbouktou, Aigel, Liraz, Aquaserge, Crack Cloud, Bendik Giske, Wooze, Paupière, Pengshui, Fulu Miziki, Miklei, Shht, Otoboke Beaver, Gustaf, PoiL Ueda, Balming Tiger, The Space Lady, Malox, Porsche Boy, KVLT CREW (Fvck_Kvlt, Edúv Syn, Paris, Žakhéles), 52 Hertz Whale, Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs.

Lístky na Pohodu 2022 sú v predaji na www.pohodafestival.sk/sk/shop/shop-listky