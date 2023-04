Slováci v piatom prípravnom zápase pred MS v Žiline podľahli Nemcom o jeden gól

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

I. tretina

II. tretina

III. tretina



Prípravný medzištátny zápas výberov mužov



Žilina:



Slovensko - Nemecko 3:4 (1:1, 0:2, 2:1) - doplnkové sam. nájazdy: 0:1

Góly: 5. Kňažko (Tamáši. Kudrna), 45. Lantoši (z tr. strieľania), 59. Pánik (Lantoši, Gernát) - 17. Kahun, 30. Bokk (Kahun), 33. Fischbuch (Schmölz, Kammerer), 55. Kahun (Bokk)

Vylúčení: 3:6 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Hronský, Štefik - Synek, Jedlička (všetci SR)



Zostavy:

Slovensko: Hlavaj - Gernát, Kňažko, Beňo, Ivan, Mudrák, Jánošík, Gajdoš - Cehlárik, Hrivík, Pánik - Lantoši, Tamáši, Lunter - Chromiak, Sukeľ, Kudrna - Holešinský, Čacho, Jedlička - Baláž



Nemecko: Franzreb - Bittner, M. Müller, Nowak, J. Müller, Fohrler, Zimmermann, Karrer, Mebus - Bokk, Kahun, Noebels - Ehl, Sturm, Soramies - Kammerer, Wiederer, Tuomie - Fischbuch, Eder, Schmölz



28.4.2023 (SITA.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia prehrala v príprave na májové majstrovstvá sveta už tretí zápas za sebou. Po minulotýždňových dvoch neúspechoch v Ostrave-Porube s domácimi Čechmi nepochodili zverenci trénera Craiga Ramsayho ani v piatkovom žilinskom stretnutí proti Nemcom.Slováci prehrali tesne, no šancu na reparát majú už v sobotu, keď rovnakého súpera privítajú v Trenčíne o 14.30 h."Boli sme ofenzívne v poriadku, mali sme veľa striel a dostávali sme sa do šancí. Nepremenili sme ich však dostatok, brankár chytal dobre. Po treťom inkasovanom góle sme mali pár hluchých momentov a viazla nám súhra. V tretej tretine sme sa vrátili k našej hre, no už sme tam len znížili, nie vyrovnali. Nemci využili každú možnosť. My sme boli viac v útočnom pásme. Bol to pre nás poučný duel. Ofenzívne dobrý, v obrane máme nejaké medzery," zhodnotil po súboji asistent trénera Ján Pardavý. V prvej tretine boli slovenskí hokejisti aktívnejší, ale vyťažili z toho iba presný zásah obrancu Samuela Kňažka v presilovej hre. Ešte v prvej tretine sa Nemcom poradilo vyrovnať, keď Dominik Kahun využil zaváhanie brankára Samuela Hlavaja, ktorý za vlastnou bránkou prišiel o puk.V druhej časti najprv nepremenili veľké šance na skórovanie Mário Lunter ani Peter Cehlárik, skóre sa tak menilo na opačnej strane. Najprv v 30. minúte potrestal zaváhanie Richarda Pánika na útočnej modrej čiare gólom z brejku Dominik Bokk a V 33. minúte pridal ďalší nemecký presný zásah Daniel Fischbuch.Do tretej tretiny vstúpili Slováci so snahou o vyrovnanie. V 45. minúte sa podarilo skorigovať Róbertovi Lantošimu, ktorý premenil trestné strieľanie po faule Jonasa Müllera. Tím SR mal aj ďalšie šance, ale po tvrdej strele Matúša Sukeľa neuspeli s dorážkami Jakub Chromiak ani Andrej Kudrna, neskôr sa o vyrovnanie neúspešne pokúšal aj Viliam Čacho. V 51. minúte po strate puku Martin Gernáta nenašiel recept na gólmana Hlavaja útočník Tobias Eder.Slováci sa prezentovali početnou streľbou, ale napokon sami inkasovali, keď Kahun blafákom prekonal Hlavaja necelých šesť minút pred treťou sirénou. Slovenská lavička sa odhodlala k takmer štvorminútovej bez brankára a 65 sekúnd pred koncom sa ujal pokus Richarda Pánika. Záverečný mohutný tlak tímu SR síce priniesol viacero šancí, ale vyrovnanie už nie.V doplnkových samostatných nájazdoch triumfovali Nemci 1:0.Počas nasledujúceho týždňa absolvujú slovenskí hokejoví reprezentanti záverečné dve prípravné stretnutia, Rakúšanov vyzvú v Kapfenbergu a Trenčíne. Svetový šampionát sa pre nich začne v piatok 12. mája v lotyšskej Rige duelom proti Čechom.