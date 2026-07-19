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 24hod.sk    Šport

19. júla 2026

Najlepší zápas na záver? Anglicko po desaťgólovej prestrelke berie bronz, Francúzsko zdolalo 6:4 – VIDEO


Tagy: Bronzová medaila MS vo futbale 2026

Pre Angličanov je tretie miesto najlepším výsledkom na svetovom šampionáte od víťazstva v roku 1966. Futbalisti Anglicka zdolali v zápase o tretie miesto na majstrovstvách sveta Francúzsko 6:4 a ...



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england_france_wcup_soccer_64365 676x451 19.7.2026 (SITA.sk) - Pre Angličanov je tretie miesto najlepším výsledkom na svetovom šampionáte od víťazstva v roku 1966.


Futbalisti Anglicka zdolali v zápase o tretie miesto na majstrovstvách sveta Francúzsko 6:4 a získali cennú bronzovú medailu. Zároveň sa stal Kylian Mbappé najlepším strelcom v histórii svetových šampionátov.

Bukayo Saka strelil hetrik a Jude Bellingham sa stal prvým anglickým hráčom, ktorý sa presadil na jedných MS až sedemkrát. Napriek skvelému stretnutiu, prakticky oba národy odídu domov sklamané, keďže ich nádeje na titul sa v semifinále rozplynuli.

Útočník Arsenalu Saka povedal, že víťazstvo nad Francúzskom Didiera Deschampsa bolo "úžasným" výsledkom, ale priznal, že prehra s Argentínou "veľmi bolela".

Smrteľný prvý polčas


"Je dôležité, ako na to reagujete, ako to využijete a teraz sme to zakončili skvelo. To je všetko, čo sme naozaj mohli urobiť ako reakciu a dokázali sme to," prezradil 24-ročný útočník.

Obaja tréneri urobili v dueli v horúčave v Miami viacero zmien. Góly padali už od úvodu, keď sa až štyrikrát v prvom polčase presadili Angličania.

Skóre otvoril v 3. minúte stredopoliar Arsenalu Declan Rice, potom Ezri Konsa hlavou zvýšil a zvyšok prvého dejstva patril Sakovi, ktorý navýšil už na rozdiel štyroch gólov.


Najlepší strelec na MS


Hrozilo, že sa súboj skončí debaklom pre mierneho favorita. Deschamps, ktorý sa poslednýkrát ujal vedenia národného tímu, priblížil, že výkon v prvom polčase bol "katastrofálny", a vyzval svojich hráčov, aby prejavili hrdosť.

Na začiatku druhého dejstva viackrát striedal, pričom na ihrisko priviedol Ousmana Dembélého a Bradleyho Barcolu. Odmena bola takmer okamžitá, do 66. minúty jeho zverenci znížili na 3:4.

Najskôr Mbappé strelil svoj deviaty gól na turnaji a predbehol Lionela Messiho na čele tabuľky o Zlatú kopačku. Nasledoval zásah Barcolu a znova aj útočníka Realu Madrid. Tento druhý gól v stretnutí znamenal, že sa stal najlepším strelcom všetkých čias na MS s 22 gólmi – o jeden viac ako Lionel Messi.

Najlepší výsledok za 60 rokov


Francúzsko premárnilo niekoľko príležitostí na vyrovnanie a Anglicko dostalo šancu zvýšiť svoj náskok z penalty, čo využil Saka na hetrik.

V nadstavenom čase znížil na rozdiel jedného presného zásahu Dembélé, no v 98. minúte upokojil "tri levy" Bellingham a gólostroj ukončil na 6:4.

Pre Angličanov je tretie miesto najlepším výsledkom na svetovom šampionáte od víťazstva v roku 1966. Deschamps doviedol Francúzsko k víťazstvu na MS 2018 a pred štyrmi rokmi skončili jeho zverenci druhí.




Zdroj: SITA.sk - Najlepší zápas na záver? Anglicko po desaťgólovej prestrelke berie bronz, Francúzsko zdolalo 6:4 – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bronzová medaila MS vo futbale 2026
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