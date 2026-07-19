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19. júla 2026
Nezabudnuteľné momenty na MS 2026. Nórske veslovanie, virálny Haaland, skvelé Kapverdy či politický zásah Trumpa – VIDEO, FOTO
Čo sa udialo vo viac ako piatich týždňoch v Kanade, Mexiku a Spojených štátoch amerických? Prvé majstrovstvá sveta vo futbale so 48 tímami priniesli vzrušujúce momenty a sériu pútavých dejových ...
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19.7.2026 (SITA.sk) - Čo sa udialo vo viac ako piatich týždňoch v Kanade, Mexiku a Spojených štátoch amerických?
Prvé majstrovstvá sveta vo futbale so 48 tímami priniesli vzrušujúce momenty a sériu pútavých dejových línií. Čo sa udialo vo viac ako piatich týždňoch v Kanade, Mexiku a Spojených štátoch amerických?
Azda najdôležitejšia štatistika, a to počet gólov, ukázala pamätné preteky. Súboj bude pokračovať aj vo finále, ak sa dokáže strelecky presadiť Lionel Messi.
Mená na vrchole sú zoznamom najlepších strelcov sveta – vrátane Argentínčana, Kyliana Mbappého, Erlinga Haalanda a Harryho Kanea. Druhý menovaný rozvlnil v súboji o 3. mieste dvakrát, bol to jeho 10. gól na MS 2026 a v historickej štatistike vedie o jeden pred Messim.
Debutujúce Kapverdy ukončili skupinovú fázu nezdolaní a postúpili do vyraďovačky za Španielskom, ale pred dvojnásobným šampiónom z Uruguaja.
"Aby som bol úprimný, cítim sa, akoby som žil v rozprávke," povedal záložník Deroy Duarte po tom, čo jeho tím prehral až po predĺžení s neskorším finalistom z Argentíny.
Karibský ostrov Curaçao – najmenšia krajina, ktorá sa kedy zúčastnila MS podľa počtu obyvateľov – tiež zažil svoj moment slávy, keď po úvodnom debakli 1:7 s Nemeckom udržal Ekvádor na bezgólovej remíze.
Argentína sa na majstrovstvách sveta opakovane javila ako zraniteľná, ale vždy si našla cestu k víťazstvu.
Obhajcovia titulu sa hladko prebojovali skupinovou fázou, ale Kapverdy ich doviedli až do predĺženia a v závere zápasu proti Egyptu sa spamätali z priebežného nepriaznivého stavu 0:2.
Na to, aby vo štvrťfinále zdolali Švajčiarsko, potrebovali opäť predĺženie a v semifinále prehrávali s Anglickom, no v závere skórovali dvakrát a dostali sa do druhého finále na MS v rade.
Svetový šampionát bol pozoruhodne bez kontroverzií mimo ihriska, až kým sa Folarin Balogun neocitol v centre politickej búrky. Americký útočník, ktorý strelil tri góly, bol vylúčený v dueli šesťnásťfinále proti Bosne a Hercegovine, čo ho vyradilo na ďalšie stretnutie.
Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) však zasiahla a pozastavila jeho zákaz, čo viedlo k všeobecnému odsúdeniu, najmä keď sa ukázalo, že mal v tom prsty prezident USA Donald Trump.
Hostiteľský národ však prehral v osemfinále s Belgickom 1:4. Neskôr 25-ročný hráč priznal, že táto udalosť vyvinula na tím dodatočný tlak.
Erling Haaland doviedol Nórsko k ich najlepšiemu výsledku na MS v histórii – a stal sa aj senzáciou na sociálnych sieťach svojimi svojráznymi príspevkami.
Impozantný útočník Manchestru City získal od začiatku turnaja 30 miliónov sledovateľov na sociálnej sieti, čím sa ich počet zvýšil na viac ako 71 miliónov.
Dvadsaťpäťročný Viking, ktorého národ prehral vo štvrťfinále s Anglickom, má teraz oveľa viac "followerov" ako oficiálny účet ManCity. Zaujímavý bol aj rituál Severanov, ktorí veslovali v rytmickom rade na falošnej vikingskej lodi.
Haaland na záver zdieľal fotografiu, na ktorej sa vracia do Nórska v sprievode plyšového medvedíka čistotného: "Sledoval ma domov."
Prípravám na semifinále medzi Argentínou a Anglickom dominovali rozhovory o sporných Falklandských ostrovoch, v španielčine známych ako Malvíny.
Argentína sa spamätala z inkasovaného gólu, vyhrala 2:1 a postúpila do súboja o titul. Po záverečnom hvizde hráči držali transparent s nápisom: "Las Malvinas son Argentinas" (Falklandy sú argentínske).
Veľká Británia vyzvala FIFA, aby sa incidentom zaoberala, a riadiaci orgán vydal vyhlásenie, v ktorom uviedol, že "posudzuje správy zo zápasu".
Zdroj: SITA.sk - Nezabudnuteľné momenty na MS 2026. Nórske veslovanie, virálny Haaland, skvelé Kapverdy či politický zásah Trumpa – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prvé majstrovstvá sveta vo futbale so 48 tímami priniesli vzrušujúce momenty a sériu pútavých dejových línií. Čo sa udialo vo viac ako piatich týždňoch v Kanade, Mexiku a Spojených štátoch amerických?
Azda najdôležitejšia štatistika, a to počet gólov, ukázala pamätné preteky. Súboj bude pokračovať aj vo finále, ak sa dokáže strelecky presadiť Lionel Messi.
Mená na vrchole sú zoznamom najlepších strelcov sveta – vrátane Argentínčana, Kyliana Mbappého, Erlinga Haalanda a Harryho Kanea. Druhý menovaný rozvlnil v súboji o 3. mieste dvakrát, bol to jeho 10. gól na MS 2026 a v historickej štatistike vedie o jeden pred Messim.
Pamätné výsledky
Debutujúce Kapverdy ukončili skupinovú fázu nezdolaní a postúpili do vyraďovačky za Španielskom, ale pred dvojnásobným šampiónom z Uruguaja.
"Aby som bol úprimný, cítim sa, akoby som žil v rozprávke," povedal záložník Deroy Duarte po tom, čo jeho tím prehral až po predĺžení s neskorším finalistom z Argentíny.
Karibský ostrov Curaçao – najmenšia krajina, ktorá sa kedy zúčastnila MS podľa počtu obyvateľov – tiež zažil svoj moment slávy, keď po úvodnom debakli 1:7 s Nemeckom udržal Ekvádor na bezgólovej remíze.
Mentálna sila
Argentína sa na majstrovstvách sveta opakovane javila ako zraniteľná, ale vždy si našla cestu k víťazstvu.
Obhajcovia titulu sa hladko prebojovali skupinovou fázou, ale Kapverdy ich doviedli až do predĺženia a v závere zápasu proti Egyptu sa spamätali z priebežného nepriaznivého stavu 0:2.
Na to, aby vo štvrťfinále zdolali Švajčiarsko, potrebovali opäť predĺženie a v semifinále prehrávali s Anglickom, no v závere skórovali dvakrát a dostali sa do druhého finále na MS v rade.
Zasiahol Trump
Svetový šampionát bol pozoruhodne bez kontroverzií mimo ihriska, až kým sa Folarin Balogun neocitol v centre politickej búrky. Americký útočník, ktorý strelil tri góly, bol vylúčený v dueli šesťnásťfinále proti Bosne a Hercegovine, čo ho vyradilo na ďalšie stretnutie.
Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) však zasiahla a pozastavila jeho zákaz, čo viedlo k všeobecnému odsúdeniu, najmä keď sa ukázalo, že mal v tom prsty prezident USA Donald Trump.
Hostiteľský národ však prehral v osemfinále s Belgickom 1:4. Neskôr 25-ročný hráč priznal, že táto udalosť vyvinula na tím dodatočný tlak.
Obdivuhodný Haaland
Erling Haaland doviedol Nórsko k ich najlepšiemu výsledku na MS v histórii – a stal sa aj senzáciou na sociálnych sieťach svojimi svojráznymi príspevkami.
Impozantný útočník Manchestru City získal od začiatku turnaja 30 miliónov sledovateľov na sociálnej sieti, čím sa ich počet zvýšil na viac ako 71 miliónov.
Dvadsaťpäťročný Viking, ktorého národ prehral vo štvrťfinále s Anglickom, má teraz oveľa viac "followerov" ako oficiálny účet ManCity. Zaujímavý bol aj rituál Severanov, ktorí veslovali v rytmickom rade na falošnej vikingskej lodi.
Haaland na záver zdieľal fotografiu, na ktorej sa vracia do Nórska v sprievode plyšového medvedíka čistotného: "Sledoval ma domov."
Spor o Falklandy
Prípravám na semifinále medzi Argentínou a Anglickom dominovali rozhovory o sporných Falklandských ostrovoch, v španielčine známych ako Malvíny.
Argentína sa spamätala z inkasovaného gólu, vyhrala 2:1 a postúpila do súboja o titul. Po záverečnom hvizde hráči držali transparent s nápisom: "Las Malvinas son Argentinas" (Falklandy sú argentínske).
Veľká Británia vyzvala FIFA, aby sa incidentom zaoberala, a riadiaci orgán vydal vyhlásenie, v ktorom uviedol, že "posudzuje správy zo zápasu".
Zdroj: SITA.sk - Nezabudnuteľné momenty na MS 2026. Nórske veslovanie, virálny Haaland, skvelé Kapverdy či politický zásah Trumpa – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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