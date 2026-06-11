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11. júna 2026

Najnovší prieskum je šokom pre KDH. Vyhral by voľby Smer-SD alebo Progresívne Slovensko?


Tagy: Prieskum Prieskum volebných preferencií

Zber dát prebiehal od 3. do 8. júna 2026 na reprezentatívnej vzorke 1 002 respondentov vo veku nad 18 rokov. Ak by sa parlamentné voľby konali začiatkom júna, vyhralo by ich hnutie



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65edc18278c8c367100751 676x451 11.6.2026 (SITA.sk) - Zber dát prebiehal od 3. do 8. júna 2026 na reprezentatívnej vzorke 1 002 respondentov vo veku nad 18 rokov.


Ak by sa parlamentné voľby konali začiatkom júna, vyhralo by ich hnutie Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 19,7 percenta hlasov. Vyplýva to z volebného modelu agentúry NMS Market Research Slovakia, podľa ktorého si PS v porovnaní s predchádzajúcim prieskumom spred mesiaca udržalo prakticky nezmenenú podporu.

Na druhom mieste by skončila strana Smer-SD so ziskom 16,4 percenta, tretia by bola Republika s podporou 12,9 percenta, ktorá si medzimesačne polepšila o 1,1 percentuálneho bodu. Hnutie Slovensko by získalo 8,3 percenta hlasov, Sloboda a Solidarita (SaS) 7,4 percenta a Hlas-SD 7,2 percenta hlasov. Do parlamentu by sa ešte dostali Demokrati s podporou 5,5 percenta. Pred bránami Národnej rady by zostalo Kresťanskodemokratické (4,8 %), Maďarská aliancia (4,5 %), ako aj Sme rodina (3,1 %), Za ľudí (2,9 %), Právo na pravdu (2,7 %) ak v súčasnosti koaličná Slovenská národná strana (2,4 %). Deklarovaná volebná účasť dosiahla 59 percent oprávnených voličov, čo predstavuje pokles o dva percentuálne body oproti máju.


Prepočet mandátov


Prieskum realizovala agentúra NMS Market Research Slovakia online prostredníctvom panelu National Sample. Zber dát prebiehal od 3. do 8. júna 2026 na reprezentatívnej vzorke 1 002 respondentov vo veku nad 18 rokov.

Prepočet na mandáty ukazuje, že PS by v parlamente obsadilo 38 kresiel, Smer-SD 32 a Republika 25. Hnutie Slovensko by získalo 16 mandátov, SaS a Hlas-SD zhodne po 14 mandátov a Demokrati 11 mandátov.

Koalícia PS, SaS, Demokrati a Hnutie Slovensko by mala spolu 79 a vedela by tak zostaviť vládu. Na druhej strane, koalícia strán Smer-SD, Hlas-SD a Republika by disponovala 71 mandátmi. Na zostavenie vlády by jej tak chýbalo päť poslancov.

Verní voliči Smeru ostávajú


Podrobnejší pohľad na vývoj straníckych preferencií za posledných dvanásť mesiacov ukazuje, že PS si síce naďalej udržiava najvyšší volebný potenciál na úrovni približne 26 percent, jeho podpora sa však čoraz viac opiera o menej presvedčených voličov.

Celková podpora aj pevné jadro strany dlhodobo klesajú, pričom práve jadro zaznamenalo najvýraznejší pokles spomedzi všetkých relevantných politických subjektov. Smer-SD podľa analytikov mierne stráca na podpore aj potenciáli, no jeho stabilné jadro naznačuje, že verní voliči stranu neopúšťajú. Najvýraznejší rast zaznamenáva Republika, ktorej rastie nielen aktuálna podpora, ale aj volebný potenciál. Stabilné si pritom udržiava aj svoje jadro voličov.

Rastúci potenciál vykazuje aj Hnutie Slovensko, hoci jeho volebná podpora v priebehu roka kolíše bez jednoznačného trendu. Výrazne sa rozširuje aj okruh voličov, ktorých dokáže osloviť SaS. Strana síce mierne rastie aj v podpore, počet jej pevných voličov sa však výraznejšie nemení.

KDH na hranici zvoliteľnosti


Najvýraznejší dlhodobý pokles podľa dát zaznamenáva Hlas-SD, ktorému klesá podpora, jadro aj potenciál. Demokrati mierne rastú, pričom ich jadro aj potenciál zostávajú stabilné. KDH, naopak, postupne oslabuje a dlhodobo sa pohybuje tesne pri hranici zvoliteľnosti. SNS stagnuje na nízkej úrovni podpory, hoci jej pevné jadro mierne rastie.

Politický analytik NMS Mikuláš Hanes v komentári upozorňuje, že vývoj podpory strán otvára širšiu diskusiu o budúcom smerovaní krajiny. Podľa neho sa čoraz intenzívnejšie vynára otázka zásadnej prestavby štátu a prípadných ústavných zmien, pričom Slovensko by malo byť pripravené nielen na obdobia stability, ale aj na situácie krízy a zvýšeného spoločenského napätia.


Zdroj: SITA.sk - Najnovší prieskum je šokom pre KDH. Vyhral by voľby Smer-SD alebo Progresívne Slovensko? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Prieskum Prieskum volebných preferencií
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