 24hod.sk    Z domova

22. augusta 2025

Najnovší prieskum poslal do parlamentu aj stranu Demokrati, Smer má preferencie stabilné a Hlas je štvrtý


Ak by sa parlamentné voľby konali začiatkom druhej polovice augusta, zvíťazilo by v nich hnutie Progresívne Slovensko (PS), za ktoré by hlasovalo 22,5 percenta ...



demokrati maju v prieskume agentury ipsos 52 percenta 676x451 22.8.2025 (SITA.sk) - Ak by sa parlamentné voľby konali začiatkom druhej polovice augusta, zvíťazilo by v nich hnutie Progresívne Slovensko (PS), za ktoré by hlasovalo 22,5 percenta voličov. Vyplýva to z výsledkov prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N.

Hlas-SD je pod desiatimi percentami


Prieskum volebných preferencií metódou výpočtu volebného modelu bol realizovaný na reprezentatívnej vzorke 1072 respondentov a respondentiek starších ako 18 rokov, a to od 15. do 19. augusta 2025. Zber dát bol realizovaný online.

Na druhom mieste skončila strana Smer-SD s dvadsiatimi percentami a tretie skončilo v súčasnosti mimoparlamentné hnutie Republika so ziskom 10,3 percenta hlasov.

Strana Hlas-SD má v prieskume 9,8 percenta a do parlamentu by sa tiež dostali tri v súčasnosti opozičné subjekty - hnutie Slovensko (7,5 percenta), strana Sloboda a Solidarita (7,1 percenta) a KDH (6 percent) - a tesne by hranicu na zvolenie prekročila aj strana Demokrati so ziskom 5,2 percenta hlasov.

SNS nemá ani tri percentá


Pred bránami parlamentu by ostala Maďarská aliancia s 3,6 percentami a aj v súčasnosti koaličný subjekt, Slovenská národná strana, ktorú by volilo 2,7 percenta opýtaných. Dve percentá hlasov v prieskume získalo hnutie Sme rodina, vedené Borisom Kollárom a za ním sa umiestnili Kotlebovci - ĽS Naše Slovensko so ziskom 1,8 percenta hlasov.

Strana Za ľudí, vedená poslankyňou Veronikou Remišovou by podľa prieskumu oslovila 0,9 percenta voličov. Iné strany by získali celkovo 0,7 percenta voličských hlasov. Z prieskumu vyplýva, že volieb by sa zúčastnilo 62 percent voličov.

Pri prepočítaní hlasov na poslanecké mandáty by spomedzi ôsmich strán a hnutí, ktoré by sa do NR SR dostali, malo najviac kresiel hnutie PS, a to 38. Nasleduje Smer-SD, ktorému by pripadlo 34 miest v parlamente. Republika i Hlas-SD by mali zhodne po 17 mandátov. Hnutie Slovensko by v parlamente obsadilo 13 kresiel, SaS by mala 12 mandátov a KDH by reprezentovali desiati poslanci. Demokrati by získali deväť mandátov.

Progresívci si v porovnaní s tohtoročným júnom mierne polepšili, vládny Smer má od mája 2025 preferencie stabilné. Preferencie Hlasu a Republiky sa v porovnaní s júnom zmenili len mierne, ale agentúra Ipsos poukazuje, že Republika sa opäť tesne dostala na tretie miesto. Spomedzi opozičných strán preferencie oproti júnu najväčšmi narástli strane SaS.


Zdroj: SITA.sk - Najnovší prieskum poslal do parlamentu aj stranu Demokrati, Smer má preferencie stabilné a Hlas je štvrtý © SITA Všetky práva vyhradené.

Pri zrútení sa rozostavaného mosta v Číne zahynulo 12 ľudí

