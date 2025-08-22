|
22. augusta 2025
Najnovší prieskum poslal do parlamentu aj stranu Demokrati, Smer má preferencie stabilné a Hlas je štvrtý
Ak by sa parlamentné voľby konali začiatkom druhej polovice augusta, zvíťazilo by v nich hnutie Progresívne Slovensko (PS), za ktoré by hlasovalo 22,5 percenta ...
22.8.2025 (SITA.sk) - Ak by sa parlamentné voľby konali začiatkom druhej polovice augusta, zvíťazilo by v nich hnutie Progresívne Slovensko (PS), za ktoré by hlasovalo 22,5 percenta voličov. Vyplýva to z výsledkov prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N.
Prieskum volebných preferencií metódou výpočtu volebného modelu bol realizovaný na reprezentatívnej vzorke 1072 respondentov a respondentiek starších ako 18 rokov, a to od 15. do 19. augusta 2025. Zber dát bol realizovaný online.
Na druhom mieste skončila strana Smer-SD s dvadsiatimi percentami a tretie skončilo v súčasnosti mimoparlamentné hnutie Republika so ziskom 10,3 percenta hlasov.
Strana Hlas-SD má v prieskume 9,8 percenta a do parlamentu by sa tiež dostali tri v súčasnosti opozičné subjekty - hnutie Slovensko (7,5 percenta), strana Sloboda a Solidarita (7,1 percenta) a KDH (6 percent) - a tesne by hranicu na zvolenie prekročila aj strana Demokrati so ziskom 5,2 percenta hlasov.
Pred bránami parlamentu by ostala Maďarská aliancia s 3,6 percentami a aj v súčasnosti koaličný subjekt, Slovenská národná strana, ktorú by volilo 2,7 percenta opýtaných. Dve percentá hlasov v prieskume získalo hnutie Sme rodina, vedené Borisom Kollárom a za ním sa umiestnili Kotlebovci - ĽS Naše Slovensko so ziskom 1,8 percenta hlasov.
Strana Za ľudí, vedená poslankyňou Veronikou Remišovou by podľa prieskumu oslovila 0,9 percenta voličov. Iné strany by získali celkovo 0,7 percenta voličských hlasov. Z prieskumu vyplýva, že volieb by sa zúčastnilo 62 percent voličov.
Pri prepočítaní hlasov na poslanecké mandáty by spomedzi ôsmich strán a hnutí, ktoré by sa do NR SR dostali, malo najviac kresiel hnutie PS, a to 38. Nasleduje Smer-SD, ktorému by pripadlo 34 miest v parlamente. Republika i Hlas-SD by mali zhodne po 17 mandátov. Hnutie Slovensko by v parlamente obsadilo 13 kresiel, SaS by mala 12 mandátov a KDH by reprezentovali desiati poslanci. Demokrati by získali deväť mandátov.
Progresívci si v porovnaní s tohtoročným júnom mierne polepšili, vládny Smer má od mája 2025 preferencie stabilné. Preferencie Hlasu a Republiky sa v porovnaní s júnom zmenili len mierne, ale agentúra Ipsos poukazuje, že Republika sa opäť tesne dostala na tretie miesto. Spomedzi opozičných strán preferencie oproti júnu najväčšmi narástli strane SaS.
Zdroj: SITA.sk
