22.8.2025
22. augusta 2025
Šutaj Eštok objednal do vládneho špeciálu catering za 660-tisíc, SaS hovorí o papalášizme a zvrátenosti – VIDEO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister vnútra SR Slovenská ekonomika vládna letka
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) objedal pre politikov do vládneho ...
Zdieľať
22.8.2025 (SITA.sk) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) objedal pre politikov do vládneho špeciálu catering za 660-tisíc eur. Upozornila na to poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS).
„Papalášizmus tejto vlády prekonáva všetky hranice. Po antistresových loptičkách, sadách na plážový tenis či pečenom býkovi a ďalších bizarnostiach tu máme ďalší príklad toho, ako táto vláda zdiera ľudí, odmieta šetriť sama na sebe a ako si vládni politici nedokážu odoprieť luxus," zdôraznila poslankyňa.
Ako spresnila, minister vnútra objedal catering pre vládnych politikov do vládnej letky za viac ako 600-tisíc eur. Konkrétne za 660-tisíc na dva roky, teda za 330-tisíc na jeden rok.
„Chápete ? My tu minieme viac ako 300-tisíc ročne na catering pre vládu do lietadla," uviedla Bajo Holečková a upozornila, že v predchádzajúcom období stačilo na catering 100-tisíc eur.
„Nakupujú sa naozaj skvosty. Dovolím si uviesť čipsy za 6 300 eur, čokoládu za 7 500, Marlenku za 3 500. Absurdita roka je podľa mňa krájané ovocie do lietadla za 17 500 eur, mandle za 10 500 eur a kešu za 10 500 eur. Ale máme tu napríklad aj cheesecake, Crème brûlée a Sacherovu tortu, každé za tritisíc eur," priblížila poslankyňa s tým, že či sa minister snaží ľuďom nahovoriť, že vláda v čase konsolidácie potrebuje do lietadla krájané ovocie za viac ako 17-tisíc eur.
„Je to naozaj zvrátené, najmä po tom, čo táto vláda odkazuje ľuďom, ktorí potrebujú inovatívne lieky, že pre nich nemá peniaze," vyhlásila Bajo Holečková. Zdôraznila, že vláda chce od ľudí vybrať viac ako dve miliardy eur, no sama nedokáže šetriť na veciach ako je catering do vládnych lietadiel a nakúpi to trikrát drahšie než za predošlého obdobia.
„Nikto nehovorí, že politici nemajú mať občerstvenie vo vládnom lietadle a majú hladovať. Ale podľa mňa majú šetriť v prvom rade na sebe a nemajú si objednávať položky, ktoré sú v súčasnej situácii zbytočným luxusom," doplnila poslankyňa s apelom na vládnych politikov, aby vládnu letku využívali čo najmenej, a vždy, keď je to možné, aby lietali komerčnými letmi, ktoré sú podstatne lacnejšie.
Podľa poslankyne je načase, aby vládni politici ukázali ľuďom, že sa v čase šetrenia dokážu vzdať luxusu. Poslanec Juraj Krúpa (SaS) doplnil, že lietanie komerčnými letmi je praxou aj v oveľa bohatších krajinách.
„Keď sa pozriete na okolité krajiny, napríklad Rakúsko, ktoré je 17-krát bohatšie ako Slovensko, spomínate si na ich predstaviteľov? Či je to prezident alebo kancelár, ktorí bežne lietajú normálnymi lietadlami? Jednoducho toto je úplne bežné pre Slovensko? Že krajina, ktorá má konsolidovať a šetriť míňa na všetko možné," dodal Krúpa, ktorý súčasne pripomenul aj predchádzajúce predražené nákupy ministra vnútra a nazval ho „Matúš Predraž Všetko". „Nezvládajú to, nevedia šetriť na sebe a všetko padá na bežných ľudí," uzavrel Krúpa.
Ministerstvo vnútra na vyjadrenia SaS reagovalo, že sú účelovo zavádzajúce. SaS by podľa rezortu vnútra mala predtým, ako nepravdivo obviní iných, prejsť sebareflexiou a spomenúť si na „vypitý bar" na výstave EXPO v Dubaji a nehospodárne míňanie peňazí daňových poplatníkov vo výške viac ako 600-tisíc eur, čo potvrdil aj Najvyšší kontrolný úrad. Ministerstvo zdôraznilo, že nenakupuje cateringové služby za ceny, aké uvádza strana SaS.
„Uvedené ceny predstavujú maximálne jednotkové sadzby z rámcovej dohody, ktorá určuje horné limity, nie reálne čerpanie," upozornilo ministerstvo a spresnilo, že v roku 2025 uzatvorili novú rámcovú dohodu, ktorej celkový objem bol stanovený podľa predpokladaného počtu letov a potreby vytvoriť dostatočnú rezervu.
„Tento objem však nemusí byť reálne vyčerpaný a závisí od skutočného využitia leteckej techniky," zdôraznil rezort vnútra. Ministerstvo ďalej podotklo, že náklady nenesie ministerstvo vnútra.
„Lety sa vykonávajú výhradne na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 411 z 10. mája 2006, ktorým boli schválené zásady vykonávania letov lietadiel v policajných službách, a na základe nariadenia ministerstva vnútra z roku 2012 o vyžadovaní a schvaľovaní letov. V zmysle tohto uznesenia jedlá a nápoje počas leteckej prepravy osôb zabezpečuje a poskytuje ministerstvo, avšak uhrádzané sú z finančných zdrojov žiadateľa o let," vysvetlil rezort vnútra s tým, že v prípade letov ministerstva vnútra náklady na občerstvenie z rámcovej dohody predstavujú v priemere 756,70 eura na jeden let.
„Dodávame, že Letecký útvar MV SR nie je len nástrojom vlády a ďalších oprávnených subjektov na zefektívnenie správy štátu, ale plní aj úlohy civilnej ochrany obyvateľstva, poskytovania humanitárnej pomoci a reprezentácie SR," doplnilo ministerstvo a spresnilo, že od začiatku platnosti dohody v máji tohto roku bolo na účely prepravy ústavných činiteľov a oprávnených osôb reálne vyčerpaných približne 40 500 eur. Na evakuačné lety z krízových oblastí pripadlo 11 500 eur.
„Za dôležité považujeme tiež uviesť, že položky, ktoré dnes SaS kritizuje (marlenka, crème brûlée, sacherova torta, krájané ovocie či chipsy), sa nachádzali aj v predchádzajúcej rámcovej dohode z roku 2021, ktorú uzatvárala vláda s ich účasťou," uviedlo ministerstvo.
V reakcii na vyjadrenia SaS rezort vnútra ďalej vysvetlil, že letecký útvar zabezpečuje operatívny presun zástupcov štátu, ktorí by inak museli cestovať komerčnými linkami spolu s príslušníkmi Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR.
„Každé predĺženie rokovania pritom automaticky znamená zrušenie ďalšieho plánovaného programu delegácie, nákup predražených leteniek na poslednú chvíľu a celý rad ďalších problémov. Nejde teda iba o priame finančné náklady, ale aj o nepriame škody, ktorým sa takto predchádza," uzavrelo ministerstvo vnútra.
Zdroj: SITA.sk - Šutaj Eštok objednal do vládneho špeciálu catering za 660-tisíc, SaS hovorí o papalášizme a zvrátenosti – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
