|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 22.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Tichomír
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
22. augusta 2025
Pri zrútení sa rozostavaného mosta v Číne zahynulo 12 ľudí
Dvanásť ľudí zahynulo a štyria sú nezvestní po tom, ako sa v severozápadnej Číne zrútila časť rozostavaného mosta. Informovali o tom čínske štátne médiá. Video zverejnené štátnou televíziou CCTV ...
Zdieľať
22.8.2025 (SITA.sk) - Dvanásť ľudí zahynulo a štyria sú nezvestní po tom, ako sa v severozápadnej Číne zrútila časť rozostavaného mosta. Informovali o tom čínske štátne médiá. Video zverejnené štátnou televíziou CCTV ukazuje, ako sa stredná časť mostného oblúka náhle zrútila a ponorila sa do vôd Žltej rieky.
Príčinou bolo roztrhnutie sa oceľového lana, uviedla štátna tlačová agentúra Nová Čína. Potvrdených je dvanásť úmrtí a štyria ľudia sú stále nezvestní, informovala CCTV.
Do pátracej a záchrannej operácie boli mobilizované stovky záchranárov, konštatovala Nová Čína.
Zdroj: SITA.sk - Pri zrútení sa rozostavaného mosta v Číne zahynulo 12 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Príčinou bolo roztrhnutie sa oceľového lana, uviedla štátna tlačová agentúra Nová Čína. Potvrdených je dvanásť úmrtí a štyria ľudia sú stále nezvestní, informovala CCTV.
Do pátracej a záchrannej operácie boli mobilizované stovky záchranárov, konštatovala Nová Čína.
Zdroj: SITA.sk - Pri zrútení sa rozostavaného mosta v Číne zahynulo 12 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Najnovší prieskum poslal do parlamentu aj stranu Demokrati, Smer má preferencie stabilné a Hlas je štvrtý
Najnovší prieskum poslal do parlamentu aj stranu Demokrati, Smer má preferencie stabilné a Hlas je štvrtý
<< predchádzajúci článok
Súd oslobodil lekára Liptáka, stíhaný bol pre podnecovanie počas pandémie COVID-19
Súd oslobodil lekára Liptáka, stíhaný bol pre podnecovanie počas pandémie COVID-19