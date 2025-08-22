Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 22.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Tichomír
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

22. augusta 2025

Pri zrútení sa rozostavaného mosta v Číne zahynulo 12 ľudí



Dvanásť ľudí zahynulo a štyria sú nezvestní po tom, ako sa v severozápadnej Číne zrútila časť rozostavaného mosta. Informovali o tom čínske štátne médiá. Video zverejnené štátnou televíziou CCTV ...



Zdieľať
aptopix_australia_weather_74418 676x451 22.8.2025 (SITA.sk) - Dvanásť ľudí zahynulo a štyria sú nezvestní po tom, ako sa v severozápadnej Číne zrútila časť rozostavaného mosta. Informovali o tom čínske štátne médiá. Video zverejnené štátnou televíziou CCTV ukazuje, ako sa stredná časť mostného oblúka náhle zrútila a ponorila sa do vôd Žltej rieky.


Príčinou bolo roztrhnutie sa oceľového lana, uviedla štátna tlačová agentúra Nová Čína. Potvrdených je dvanásť úmrtí a štyria ľudia sú stále nezvestní, informovala CCTV.

Do pátracej a záchrannej operácie boli mobilizované stovky záchranárov, konštatovala Nová Čína.



Zdroj: SITA.sk - Pri zrútení sa rozostavaného mosta v Číne zahynulo 12 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Najnovší prieskum poslal do parlamentu aj stranu Demokrati, Smer má preferencie stabilné a Hlas je štvrtý
<< predchádzajúci článok
Súd oslobodil lekára Liptáka, stíhaný bol pre podnecovanie počas pandémie COVID-19

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 