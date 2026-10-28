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28. októbra 2026
Výsledky volieb ukázali rekordný počet zvolených rómskych starostov, štyria uspeli aj ako župní poslanci
Tagy: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 Rómovia Výsledky volieb 2026 (komunálnych a župných do VÚC)
Najviac rómskych starostov si ľudia zvolili v Košickom kraji, kde ich bude 23. Obyvatelia si v posledných voľbách zvolili rekordný počet rómsky starostov a starostiek. Informoval o tom
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28.10.2026 (SITA.sk) - Najviac rómskych starostov si ľudia zvolili v Košickom kraji, kde ich bude 23.
Obyvatelia si v posledných voľbách zvolili rekordný počet rómsky starostov a starostiek. Informoval o tom Inštitút Mateja Bela (IMB). Volebný monitoring inštitútu hovorí o tom, že voliči dali dôveru až 58 rómskym starostom. Ich počet sa tak oproti predchádzajúcim voľbám mierne navýšil. V roku 2022 si obyvatelia zvolili 55 rómskych starostov.
IMB priblížil, že v sobotňajších voľbách si post obhájilo 32 z rómskych starostov. V 13 obciach prichádza k zmene. Ľudia si tu zvolili iného starostu, no rovnako Róma. V ďalších 13 obciach novo zvolili starostu rómskej národnosti, pričom ich predchodcovia boli nerómovia.
„Medzi týmito obcami sú aj štyri také, v ktorých je vyše 70 percent rómskych obyvateľov, no rómsky starosta v nich bol zvolený vôbec prvýkrát. Naopak v 12 obciach, kde bol v roku 2022 zvolený rómsky starosta, je novozvoleným starostom neróm. Rómski starostovia boli zvolení aj v štyroch obciach, kde tvoria Rómovia menej než 50 percent obyvateľstva,“ priblížil inštitút.
Najviac rómskych starostov si ľudia zvolili v Košickom kraji, kde ich bude 23. K stranám s najvyšším počtom zvolených rómskych starostov a starostiek patrí Hlas-SD (11), Smer-SD (8) a Maďarská aliancia (7). Vo voľbách uspelo aj sedem nezávislých kandidátov.
„Z jedinej rómskej strany SRK vyhralo päť kandidátov z celkového počtu 24. Je to zaujímavá zmena v porovnaní s rokom 2022, kedy SRK zaznamenalo až 12 úspešných rómskych kandidátov, a teda najviac spomedzi všetkých strán,“ spresnil IMB. Špecifickým javom je však podľa inštitútu veľká fluktuácia rómskych starostov, pričom predošlý volebný cyklus nedokončilo až osem z nich. Počas tohto obdobia nastúpili aj štyria noví.
IMB prvýkrát prináša aj model odhadu počtu rómskych poslancov miestnych zastupiteľstiev. Podľa odhadu inštitútu ich je približne 600 v 218 obciach. Rómski kandidáti sa pritom uchádzali o dôveru aj v župných voľbách a uspeli štyria z nich. Z troch rómskych kandidátov na župana neuspel ani jeden.
Zdroj: SITA.sk - Výsledky volieb ukázali rekordný počet zvolených rómskych starostov, štyria uspeli aj ako župní poslanci © SITA Všetky práva vyhradené.
Obyvatelia si v posledných voľbách zvolili rekordný počet rómsky starostov a starostiek. Informoval o tom Inštitút Mateja Bela (IMB). Volebný monitoring inštitútu hovorí o tom, že voliči dali dôveru až 58 rómskym starostom. Ich počet sa tak oproti predchádzajúcim voľbám mierne navýšil. V roku 2022 si obyvatelia zvolili 55 rómskych starostov.
Post si obhájilo 32 z rómskych starostov
IMB priblížil, že v sobotňajších voľbách si post obhájilo 32 z rómskych starostov. V 13 obciach prichádza k zmene. Ľudia si tu zvolili iného starostu, no rovnako Róma. V ďalších 13 obciach novo zvolili starostu rómskej národnosti, pričom ich predchodcovia boli nerómovia.
Viac o téme: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026
„Medzi týmito obcami sú aj štyri také, v ktorých je vyše 70 percent rómskych obyvateľov, no rómsky starosta v nich bol zvolený vôbec prvýkrát. Naopak v 12 obciach, kde bol v roku 2022 zvolený rómsky starosta, je novozvoleným starostom neróm. Rómski starostovia boli zvolení aj v štyroch obciach, kde tvoria Rómovia menej než 50 percent obyvateľstva,“ priblížil inštitút.
Najviac rómskych starostov si ľudia zvolili v Košickom kraji, kde ich bude 23. K stranám s najvyšším počtom zvolených rómskych starostov a starostiek patrí Hlas-SD (11), Smer-SD (8) a Maďarská aliancia (7). Vo voľbách uspelo aj sedem nezávislých kandidátov.
Štyria uspeli v župných voľbách
„Z jedinej rómskej strany SRK vyhralo päť kandidátov z celkového počtu 24. Je to zaujímavá zmena v porovnaní s rokom 2022, kedy SRK zaznamenalo až 12 úspešných rómskych kandidátov, a teda najviac spomedzi všetkých strán,“ spresnil IMB. Špecifickým javom je však podľa inštitútu veľká fluktuácia rómskych starostov, pričom predošlý volebný cyklus nedokončilo až osem z nich. Počas tohto obdobia nastúpili aj štyria noví.
IMB prvýkrát prináša aj model odhadu počtu rómskych poslancov miestnych zastupiteľstiev. Podľa odhadu inštitútu ich je približne 600 v 218 obciach. Rómski kandidáti sa pritom uchádzali o dôveru aj v župných voľbách a uspeli štyria z nich. Z troch rómskych kandidátov na župana neuspel ani jeden.
Zdroj: SITA.sk - Výsledky volieb ukázali rekordný počet zvolených rómskych starostov, štyria uspeli aj ako župní poslanci © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 Rómovia Výsledky volieb 2026 (komunálnych a župných do VÚC)
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