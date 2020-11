Najsledovanejším videom na YouTube je juhokórejská pieseň pre deti Baby Shark Dance

Juhokórejská detská pieseň s názvom Baby Shark Dance sa v pondelok stala najsledovanejším videom na internetovom servere YouTube, keď dosiahla 7,39 miliardy zhliadnutí. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.





Chytľavá a monotónna skladba s dĺžkou iba niečo vyše dvoch minút tak prekonala doterajší rekord piesne Despacido od portorického interpreta Luisa Fonsiho, ktorá na YouTube aktuálne "zaostáva" o približne dva milióny zhliadnutí.Po anglicky spievaná Baby Shark Dance, sprevádzaná farebným videoklipom, bola na daný server nahraná v júni 2016. Ide o remix americkej táborákovej piesne, ktorý vytvorila produkčná vzdelávacia spoločnosť Pinkfong so sídlom v Soule.Úspech skladby na webe jej vydláždil cestu aj do svetových hudobných rebríčkov; v januári 2019 obsadila 32. miesto v americkom Billboard Hot 100, zatiaľ čo bejzbalový tím Washington Nationals si ju vo svojej víťaznej sezóne vybral za nástupnú znelku.Americké mesto West Palm Beach ju zasa využilo na odradenie bezdomovcov od zhromažďovania sa na verejných miestach.Hoci pieseň nie je chránená autorským právom, spoločnosť Pinkfong vlani zažaloval skladateľ piesní pre deti Jonathan Wright, ktorý v roku 2011 skomponoval podobnú melódiu. Výsledok súdneho procesu zatiaľ nie je známy, píše denník The Guardian.V prvej desiatke videí s najvyššou sledovanosťou na YouTube figuruje ďalšia juhokórejská pieseň - dancepopová skladba Gangnam Style od speváka Psy. Megahit držal v tejto bilancii prvenstvo viac než tri roky; aktuálne má 3,84 miliardy zhliadnutí.