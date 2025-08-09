|
Sobota 9.8.2025
Meniny má Ľubomíra
Denník - Správy
09. augusta 2025
Najstarší skanzen na Slovensku oslavuje 60 rokov, dostane hneď niekoľko darov
Najstarší skanzen na Slovensku patriaci pod župné Šarišské múzeum v Bardejove oslavuje 60. výročie. Svoje narodeniny oslávi aj so širokou verejnosťou. Ako ďalej informovala Lea ...
9.8.2025 (SITA.sk) - Najstarší skanzen na Slovensku patriaci pod župné Šarišské múzeum v Bardejove oslavuje 60. výročie. Svoje narodeniny oslávi aj so širokou verejnosťou. Ako ďalej informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie Prešovského samosprávneho kraja, stane sa tak v nedeľu 10. augusta. Na návštevníkov čaká bohatý program priamo medzi drevenými objektami múzea ľudovej architektúry vrátane remeselníkov, hudobníkov aj sadenie orecha kráľovského.
Expozícia ľudovej architektúry v Bardejovských Kúpeľoch otvorila svoje brány návštevníkom prvýkrát koncom augusta v roku 1965. „Prvých šesť objektov odvtedy doplnilo ďalších 23, a spolu dnes prezentujú pestrú škálu drevených stavieb a spôsobu života i bývania v historických regiónoch Šariš a Zemplín,“ priblížila Lehotská.
Skanzen dostáva pri príležitosti svojho jubilea hneď niekoľko darov. „Prvým je súčasná rekonštrukcia striech dvadsiatich najväčších objektov vďaka projektu a podpore z programu Interreg Poľsko-Slovensko. Druhým darom je spresnenie datovania vybraných objektov dendrochronologickou metódou, čím sa zistí, či najstarší objekt skanzenu, ktorým je zvonica z Janoviec, bol naozaj postavený okolo roku 1700,“ ozrejmila Lehotská.
Posledným darom bude podľa kraja samotná oslava, ktorá sa v nedeľu začne už o 10:00. „Návštevníkov v skanzene privítajú remeselníci a stánkari, tešiť sa môžu na tvorivé aktivity aj výsadbu jubilejného orecha kráľovského. Od 15:00 sa tu predstavia Muzikanci Raslavicke, tanečná skupina Bardfa a ľudová hudba Róberta Harčara či Michal Smetanka,“ avizovala Lehotská.
Bardejovský skanzen v sebe skrýva viacero unikátov. Popri zrubových dreveniciach, stodolách či sypancoch z prelomu 19. a 20. storočia prezentuje verejnosti viacero skvostov. Ako jediný na Slovensku má hneď dva chrámy, cerkev zo Zboja (1766) a cerkev z Mikulášovej (1730). Môže sa popýšiť unikátnym technickým zariadením, vrtákom na výrobu drevených vodovodných rúr. Vďaka funkčnej replike poľnej hrnčiarskej pece, kochu, prezentuje živú hrnčiarsku tradíciu siahajúcu do roku 1475, keď bol založený 1. hrnčiarsky cech na súčasnom území Slovenska.
