Streda 15.4.2026
Meniny má Fedor
24hod.sk Kultúra Pohoda festival
15. apríla 2026
Festival Pohoda vypredal 30-tisíc lístkov, navyšuje kapacitu o 10 %
Festival Pohoda dosiahol historický míľnik – kapacita 30 000 návštevníkov je vypredaná najrýchlejšie v histórii festivalu. Stalo sa tak necelé tri mesiace pred začiatkom jubilejného 30. ročníka.
Pre všetkých, ktorí si ešte nestihli kúpiť lístok na Pohodu 2026, majú organizátori festivalu dobrú správu. Všetky kategórie 3-dňových vstupeniek budú dostupné ešte do dnešnej polnoci – zo stredy na štvrtok (dospelý, junior, kids, baby, ZŤP, ZŤP-S aj ISIC/ITIC).
Zároveň sa organizátorom podarilo navýšiť kapacitu festivalu o 10 %. Až do vypredania bude k dispozícii limitovaný počet 4-dňových vstupeniek, ktoré budú platiť nielen na festival Pohoda, ale aj na špeciálny Extra Day, na ktorom vystúpia legendárni The Cure. Ten sa uskutoční v stredu 8. júla 2026 na trenčianskom letisku.
Aby mohli byť oslavy 30 rokov Pohody vo väčšom počte a zároveň bol zachovaný komfort, na ktorý sú návštevníci a návštevníčky Pohody zvyknutí, organizátori prispôsobia areál trenčianskeho letiska. Zvýšia kapacitu bezplatných návštevníckych kempov, upravia priestor pred hlavným pódiom a rozšíria najväčší uzatvorený stage. V areáli pribudnú aj ďalšie sanitárne zóny a pri hlavnom pódiu budú umiestnené delayové veže, ktoré zabezpečia kvalitný zvuk na všetkých koncertoch na najväčšom open-air pódiu.
Pre všetkých, ktorí majú alebo si zakúpia 4-dňové vstupenky, majú organizátori Pohody ďalšie dobré správy. Areál festivalu bude otvorený nepretržite od stredy do nedele, vrátane nápojových centier a gastro stánkov.
Organizátori zároveň oznamujú, že už čoskoro spustia predaj špeciálnych autobusových liniek, ktoré budú premávať nielen zo Slovenska, ale aj z okolitých krajín. K dispozícii bude aj kyvadlová doprava z Trenčína, prímestská doprava z Trenčianskych Teplíc a zazmluvnené taxi služby.
NAVÝŠENIE KAPACITY – ČO TO ZNAMENÁ PRE NÁVŠTEVNÍKOV:
- Všetky druhy 3-dňových lístkov budú v predaji iba do polnoci zo stredy 15.4. na štvrtok 16.4.
- Po tomto dátume bude k dispozícii už len limitovaný počet 4-dňových lístkov
- K dispozícii zostávajú aj samostatné jednodňové lístky na stredu 8. júla – The Cure Extra Day
- V prípade vypredania už tieto lístky nebudú dostupné (ani na bráne)
- 3-dňové lístky je možné upgradovať na 4-dňové až do vypredania kapacity na Extra Day
- Stále je možné upgradovať všetky druhy parkovania z 3 na 4 dni
- Glamping je možné upgradovať na 4 dni až do konania festivalu
Počas troch dní (štvrtok – sobota) vystúpia na Pohode 2026 Gorillaz, The Prodigy, Lykke Li, Denzel Curry, IDLES, Oliver Tree, Apashe & Brass Orchestra, Action Bronson, Emilíana Torrini, Baxter Dury a mnohí ďalší.
Prvýkrát v histórii Pohody pribudol aj samostatný Extra Day, na ktorom vystúpia The Cure, The Twilight Sad, Just Mustard a Denis Bango. Na stredu – The Cure Extra Day je možné zakúpiť jednodňovú vstupenku alebo si zážitok spojiť s celým festivalom prostredníctvom 4-dňovej permanentky. Festival Pohoda sa uskutoční 8. & 9. – 11. júla 2026 na trenčianskom letisku.
