Najväčší metalový koncert tohto roka sa blíži, Slipknot to v Bratislave rozbalí už o pár dní

Jedna z najväčších hudobných produkcií roka

Ochutnávka novej štúdiovky

29.7.2022 (Webnoviny.sk) - Najočakávanejší metalový koncert tohto roka sa uskutoční už o pár dní! Americká kapela Slipknot, známa vystúpeniami v maskách, a megalomanskou pódiovou show sa na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu predstaví už budúcu stredu, 3. 8. 2022.Špeciálnym hosťom podujatia, ktorý vystúpi pred hlavnými hviezdami, bude ukrajinská kapela Jinjer, ktorá sa za posledné roky úspešne etablovala na modernej metalovej scéne.Koncerty divokých Slipknot sú vychýrené po celom svete. Okrem hudobného zážitku, zostaveného z najväčších hitov kapely, či pódiovej show v maskách, deväťčlenné zoskupenie ponúkne publiku i skvelý vizuálny zážitok.Obrovské pódium pozostáva zo scény plnej osvetlení, LED obrazoviek, kaskád a rámp, ktoré umocnia atmosféru podujatia. Chalani si techniku privezú na 10 kamiónoch. Ich tím celkovo tvorí vyše 100 ľudí a do Bratislavy dorazia v šiestich tourbusoch.Slipknot len nedávno zverejnili dátum vydania nového nosiča The End, So Far, ktorý svetlo sveta uzrie 30. 9. 2022. Zároveň svetu ponúkli ochutnávku novej štúdiovky prostredníctvom videoklipu The Dying Song (Time To Sing).Novinka okamžite zaznamenala obrovský úspech. Počas prvých 24 hodín od zverejnenia videa, mala na konte vyše 2,6 milióna vzhliadnutí! Priaznivci metalu po celom svete tak potvrdili svoju oddanosť kapele. Obrovskú fanúšikovskú základňu majú Slipknot aj na Slovensku.„Slipknot je žánrovo veľmi špecifický. Sme radi, že aj na Slovensku a blízkom okolí má metal obrovský počet fanúšikov. Už teraz je jasné, že si Slipknot zahrá pred plnou sálou,“ vyjadrili sa zástupcovia agentúry Vivien, ktorá najväčší metalový koncert roka usporadúva.Brány Zimného štadióna Ondreja Nepelu sa v stredu 3. 8. 2022 otvoria o 18:30. Prvým vystúpením večera bude otvárací koncert špeciálnych hostí – Jinjer, kapela sa predstaví o 19:30. Hlavné hviezdy Slipknot odštartujú svoju horúcu show o 21:00. Posledné vstupenky na prvý koncert kapely Slipknot na Slovensku, ktorý sa uskutoční 3. 8. 2022 na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, je možné zakúpiť na www.vivien.sk a v sieti Ticketportal.