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16. augusta 2026

Súľovské skaly sú stále v plameňoch, do boja s požiarom nasadili vrtuľníky – FOTO


Tagy: Hasiči Lesné požiare Súľovské skaly

HaZZ SR tiež informoval, že príčinou vzniku požiaru bola manipulácia s otvoreným ohňom. Hasiči naďalej bojujú s lesným požiarom v Súľovských skalách v katastri ...



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775471364_1577112327303178_1471230851304065013_n 676x507 16.8.2026 (SITA.sk) - HaZZ SR tiež informoval, že príčinou vzniku požiaru bola manipulácia s otvoreným ohňom.


Hasiči naďalej bojujú s lesným požiarom v Súľovských skalách v katastri mesta Bytča. Ako na sociálnej sieti uviedol Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) SR, na zdolávaní požiaru v pohorí Súľovských skál sa podieľajú profesionálni i dobrovoľní hasiči.

„Na mieste zasahujú príslušníci HaZZ zo Žiliny, Bytče, Martina a Čadce, príslušníci Záchrannej brigády HaZZ v Žiline a členovia dobrovoľných hasičských zborov viacerých obcí,“ spresnil HaZZ SR dopĺňajúc, že počas soboty 15. augusta bolo do zásahu nasadených 31 príslušníkov HaZZ a 47 dobrovoľných hasičov. Ozrejmil tiež, že pri zásahu sa využíva jazierkový systém, vďaka čomu je zabezpečená dostatočná zásoba vody a jej efektívna dopravu pri požiaroch väčšieho rozsahu v ťažko dostupnom teréne.

„Do boja s požiarom je naďalej nasadená aj letecká technika. Dnes zo vzduchu zasahuje vrtuľník Black Hawk UH-60A spoločnosti Heli Company a vrtuľník UH-60M Black Hawk Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Počas včerajšieho dňa vykonala nasadená letecká technika celkovo 123 zhodov vody,” uvádzajú hasiči. Doplnili, že požiarisko a vývoj situácie sú priebežne monitorované dronom, čo poskytuje zasahujúcim jednotkám aktuálny prehľad o situácii.

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HaZZ SR tiež informoval, že príčinou vzniku požiaru bola manipulácia s otvoreným ohňom. „Následkom požiaru vznikla majiteľom porastu – urbárom Hrabové a Jablonové – zatiaľ nevyčíslená materiálna škoda,” uzavrel.


Zdroj: SITA.sk - Súľovské skaly sú stále v plameňoch, do boja s požiarom nasadili vrtuľníky – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hasiči Lesné požiare Súľovské skaly
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