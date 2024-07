Najväčšie detské ihrisko Areál hier Radosť v Bratislave čaká veľká obnova, súčasťou rekonštrukcie za päť miliónov eur je aj zrušenie amfiteátra

Architektonická súťaž určí budúcu podobu areálu

Amfiteáter chcú zrušiť

19.7.2024 (SITA.sk) - Najväčšie detské ihrisko v Bratislave - Areál hier Radosť pri štrkoveckom jazere čaká veľká obnova. Starosta Ružinova Martin Chren prezradil v rozhovore pre agentúru SITA detaily plánovanej zmeny.„Toto ihrisko s ikonickou ťavou plánujeme kompletne zrevitalizovať a chceli by sme na to využiť aj fondy EÚ," priblížil s tým, že súčasťou premeny bude aj zbúranie starých budov v areáli a ich nahradenie novými.„Naším zámerom je, že to bude miesto, kam príde rodina s deťmi v rôznom veku a dokážu tam stráviť celý deň. Teda budú sa tam môcť najesť, občerstviť, budú tam toalety, prebaľovacie pulty a dostatok atrakcií pre maličké deti, ale aj pre tie väčšie," poznamenal Chren. Počas letných mesiacov chcú v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy vyhlásiť architektonickú súťaž, ktorá by mala určiť budúcu podobu areálu.„Súťaž by mala byť vyhodnotená na budúci rok a následne sa začne projektovať," spresnil starosta s tým, že predpokladaná výška investície je približne 5 miliónov eur, vrátane výmeny starých budov.„My sme už dohodnutí, že chceme zrušiť aj amfiteáter, pretože ten je 99 percent času prázdny a chceme aby súčasťou toho nového konceptu bol taký variabilný priestor, kde budú môcť byť rôzne podujatia, alebo sa bude dať využiť na posedenie," doplnil.Starosta vysvetlil, že pôvodné herné prvky na ihrisku minulý rok na jeseň neprešli bezpečnostnou revíziou, preto ich museli odstrániť a nahradiť dočasnými prvkami. Tie budú v prevádzke najbližšie dva až tri roky, kým sa celý areál dočká kompletnej rekonštrukcie.„Keď začneme rekonštruovať, tieto dočasné prvky prenesieme na iné detské ihriská, takže vlastne ušetríme financie," uzavrel starosta.