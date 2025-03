Najväčšie lyžiarske strediská opäť zasnežujú, napadol aj prírodný sneh

18.3.2025 (SITA.sk) - Najväčšie horské strediská na Slovensku potešila nádielka prírodného snehu. Vo Vysokých Tatrách Jasnej napadlo po príchode aktuálneho ochladenia od päť do 15 centimetrov nového snehu. Strediská zároveň opäť naštartovali technické zasnežovanie. Informoval o tom dnes hovorca ich prevádzkovateľa Marián Galajda . Pred aktuálnym ochladením podľa neho zasnežovali naposledy v druhej polovici februára.Ochladenie samo osebe výrazne zlepšilo podmienky na lyžovanie. Teploty hlboko pod bodom mrazu spevnili zjazdovky, ktoré navyše pokryla aj vrstva čerstvého snehu. Doplní ho ešte technický.„V Tatranskej Lomnici sa zasnežovanie sústredí predovšetkým v nižších polohách pri nástupných bodoch do strediska,“ uviedol riaditeľ horského strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský . Podľa jeho slov budú v Tatrách zasnežovať toľko, koľko ochladenie dovolí. Riaditeľ strediska Jasná Jiří Trumpeš zase hodnotí súčasné podmienky ako najlepšie za celú zimu. Podľa jeho slov ešte zasnežujú na severe i juhu.Technické zasnežovanie na aktuálnu zimnú sezónu odštartovali v Tatrách i Jasnej v takmer polovici novembra. Deväťdesiatpercent snehu na zjazdovkách predstavuje v súčasnosti práve technický. Zásoby snehu budú podľa hovorcu dôležité pre zabezpečenie prevádzky počas teplejších jarných dní a lyžovačky až do Veľkej noci.