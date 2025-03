Prezident Pellegrini odovzdal poverovacie listiny štyrom dezignovaným veľvyslancom SR – FOTO, VIDEO

Skúsenosti a profesionálny prístup

18.3.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini odovzdal poverovacie listiny štyrom dezignovaným veľvyslancom SR. Prezidentskom paláci si poverenie prevzali Oľga Algayerová Rada Európy ), Martin Muránsky, ktorý bude Slovensko zastupovať v susednej Českej republike, Peter Susko , ktorý bude veľvyslancom v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska a Milan Cigáň , ktorý bude pôsobiť v Spojených štátoch mexických.Pellegrini podotkol, že Slovensko budú reprezentovať diplomati, ktorí už vo svojej doterajšej kariére ukázali odborné skúsenosti i schopnosť zachovať profesionálny prístup v meniacom sa geopolitickom prostredí. Obhajovať budú národnoštátne záujmy Slovenska, a tiež budú pracovať na posilňovaní strategických partnerstiev a rozvíjaní medzinárodnej spolupráce.„Európska únia a Severoatlantická aliancia sú pre nás prioritným bezpečnostným a ekonomickým priestorom, v ktorom sa chceme rozvíjať, no nesmieme zabúdať aj na iných partnerov,“ uviedol Pellegrini, poznamenal, že vzťahy je potrebné budovať na vzájomnom rešpekte a v zmysle suverénnej zahraničnej politiky na štyri svetové strany.Noví veľvyslanci by podľa neho mali nielen aktívne presadzovať politické a ekonomické záujmy, ale aj napomôcť stabilite a prosperite v medzinárodnom prostredí.„Algayerovej, ktorá bude pôsobiť v Štrasburgu, zdôraznil potrebu zlepšenia ochrany ľudských práv, najmä v súvislosti s 75. výročím Európskeho dohovoru o ľudských právach. Muránskemu pred nástupom na misiu v ČR povedal, že hoci nás v súčasnosti rozdeľuje s touto susednou krajinou pohľad na riešenie konfliktu na Ukrajine, stále je viac vecí, ktoré nás spájajú," informovali z Kancelárie prezidenta (KP) SR Hlava štátu tiež zdôraznila potrebu robiť maximum pre zmiernenie zbytočných negatívnych emócií, ktoré sa v poslednej dobe objavujú v českých médiách a na sociálnych sieťach.„Dialóg Slovenska s Veľkou Britániou má svoj význam najmä v súčasnosti, keď bezpečnostnú architektúru Európy aj sveta narúšajú vážne trhliny,” povedal prezident novému veľvyslancovi vo Veľkej Británii.Cigáňovi zas prízvukoval, že Mexiko je pre Slovensko a EÚ významným geopolitickým a strategickým partnerom v Latinskej Amerike. Pre Slovensko je to dlhodobo najväčší obchodný partner v regióne Latinskej Ameriky a Karibiku.