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08. júna 2026

Policajti merali v Tatrách nadmerný hluk z vozidiel a vyzvali vodičov, aby dbali na ich technický stav – VIDEO


Tagy: Ochrana životného prostredia prešovská krajská policajná hovorkyňa preventívna akcia

Podľa polície je hlavným cieľom opatrenia ochrana životného prostredia v Tatranskom národnom parku a zvýšenie kvality života obyvateľov aj návštevníkov regiónu. Policajti Krajského dopravného ...



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policia 676x424 8.6.2026 (SITA.sk) - Podľa polície je hlavným cieľom opatrenia ochrana životného prostredia v Tatranskom národnom parku a zvýšenie kvality života obyvateľov aj návštevníkov regiónu.


Policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Prešove a Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade vykonali v nedeľu v Tatranskej Lomnici dopravno-preventívnu akciu zameranú na kontrolu technického stavu motorových vozidiel a dodržiavanie hlukových limitov.

Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, kontrola prebiehala počas troch hodín v spolupráci s pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorí pri meraniach používali certifikovaný merač hluku. Cieľom bolo preveriť, či vozidlá spĺňajú stanovené technické a environmentálne požiadavky.

Akcia nadväzuje na závery pracovného stretnutia predstaviteľov Prešovského samosprávneho kraja, zástupcov Tatranského národného parku a ďalších štátnych inštitúcií, ktorí sa zaoberali problematikou nadmerného hluku motorových vozidiel v chránenom území Tatier. K realizácii kontrol prispel aj podnet primátora mesta Vysoké Tatry.

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Podľa polície je hlavným cieľom opatrenia ochrana životného prostredia v Tatranskom národnom parku, zvýšenie kvality života obyvateľov a návštevníkov regiónu, ako aj dôsledné dodržiavanie právnych predpisov týkajúcich sa technického stavu vozidiel.

Apelujeme na vodičov, aby dbali na technický stav svojich vozidiel a rešpektovali osobitný charakter územia Vysokých Tatier, ktoré patrí medzi najcennejšie prírodné lokality Slovenska,“ dodala Ligdayová.


Zdroj: SITA.sk - Policajti merali v Tatrách nadmerný hluk z vozidiel a vyzvali vodičov, aby dbali na ich technický stav – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ochrana životného prostredia prešovská krajská policajná hovorkyňa preventívna akcia
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