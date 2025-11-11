|
11. novembra 2025
Zbierka na sanitky pre Ukrajinu získala už vyše pol milióna eur, prispeli tisícky darcov
V zbierke Operácia Oksana 50 sa na sanitky pre Ukrajinu vyzbieralo už viac ako pol milióna eur, konkrétne 523-tisíc eur. Za necelé dva mesiace sa do nej zapojilo vyše 6 700 darcov. Ako informovala
11.11.2025 (SITA.sk) - V zbierke Operácia Oksana 50 sa na sanitky pre Ukrajinu vyzbieralo už viac ako pol milióna eur, konkrétne 523-tisíc eur. Za necelé dva mesiace sa do nej zapojilo vyše 6 700 darcov. Ako informovala Nadácia otvorenej spoločnosti, ktorá je spolu s iniciatívou Darček pre Putina organizátorom zbierky, v súčasnosti už ide o najväčšiu zbierku na sanitky pre Ukrajinu na Slovensku. Slováci a Česi podľa nej opäť ukazujú veľké srdce.
Organizátorom sa vďaka zbierke dosiaľ podarilo zakúpiť 23 evakuačných sanitiek a transportných vozidiel, ktoré budú pomáhať priamo na fronte. Cieľom je, aby ich bolo minimálne 50.
Riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti Fedor Blaščák si však nemyslí, že sa zbierka skončí pri plánovanom cieli. „Cieľ, ktorý sme si dali, bol symbolický – 50 sanitiek za jednu zničenú. No vidíme, že energia darcov na Slovensku aj v Česku je obrovská. S veľkou pravdepodobnosťou sa pri päťdesiatke nezastavíme,“ vyjadril sa.
Zbierka sa zrodila z príbehu sanitky Oksany, ktorá bola po dodaní na Ukrajinu zasiahnutá ruským dronom. Organizátori zbierky ju následne priviezli späť a počas tohtoročného leta vystavili postupne v 16 slovenských a českých mestách. Oksana bola následne ako vojnový artefakt umiestnená vo vojenskej zbierke múzea v Užhorode, kde bude už navždy vystavená ako symbol piety za stratené životy obrancov Ukrajiny, a tiež ako symbol priateľstva medzi Slovenskom a Ukrajinou.
„Aj vo vypätej spoločenskej atmosfére sa ľudia vedia spojiť pre dobrú vec a dokazujú, že solidarita nie je prežitok, ale základ dôstojného života spoločnosti. To, čo robia darcovia zbierky Oksana, je nielen pomoc Ukrajine ale tiež tichý, ale silný odpor voči frustrácii a rezignácii. Svojimi skutkami tak napĺňajú heslo zbierky: keď nevládzeš, tak pridaj,“ skonštatoval Blaščák.
Zbierku podporujú aj viaceré známe osobnosti, napríklad Magda Vášáryová, Táňa Pauhofová, Jiří Mádl, Dominik Hašek, Pavol Čekan, David Púchovský, Michal Kaščák a iní. „K partnerom zbierky patria All4Ukraine, Berkat Slovensko, Mier Ukrajine, Nezlomní, Stanica Žilina–Záriečie, satirická stránka Zomri a festival Pohoda. Zbierka Operácia Oksana 50 prebieha do februára 2026. Všetky informácie k zbierke nájdete na www.oksana50.sk,“ uzavrela Nadácia otvorenej spoločnosti.
