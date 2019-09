Najviac nepripojených pokladníc do systému eKasa je v maloobchode

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 19. septembra (TASR) – Približne štyri mesiace pred konečným termínom nie je online pripojených na systém finančnej správy takmer 100.000 registračných pokladníc. Viac ako štvrtina z tohto počtu eviduje tržby v maloobchode, informovala vo štvrtok Finančná správa (FS) SR. Bez hrozby pokuty môžu podnikatelia používať staré registračné pokladnice iba do konca tohto roka.uviedla hovorkyňa FS Ivana Skokanová. Zo štatistík finančnej správy vyplýva, že až 28,58 % z nepripojených pokladníc je v sektore maloobchod, nasleduje veľkoobchod s 12,89 % a ubytovacie a stravovacie zariadenia s 12 %. Ostatné sektory, ako napríklad výroba, účtovníctvo, administratíva či pohrebníctvo, majú podiel na nepripojených pokladniciach rádovo v jednotkách percent.Počet pokladníc zapojených do systému eKasa stúpa. Aktuálne je evidovaných v systéme eKasa 218.154 pokladníc, ktorým registrátor pridelil kód pokladnice eKasa klient. Z toho 124.204 už v systéme eKasa eviduje tržbu, a teda vydáva pokladničné doklady.Finančná správa upozornila, že podnikatelia, ktorým bol pridelený kód pokladnice eKasa klient, by nemali čakať a tržby by mali čo najskôr začať v systéme evidovať.uviedla Skokanová.Nový systém eKasa je povinný od 1. júla pre všetkých podnikateľov, ktorí aj doteraz evidovali tržbu. Úprava nastala pri pokutách, keď slovenský parlament zaviedol prechodné obdobie do konca roka tým podnikateľom, ktorí požiadali o pridelenie kódu eKasa klient a čakajú na dodanie svojej online registračnej pokladnice.Systém eKasa v súčasnosti čelí žalobe na Ústavnom súde SR. Podali ju opoziční poslanci za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) spolu s hnutím OĽaNO, podľa ktorých zasahuje do osobných práv spotrebiteľov. Poslanci sa obávajú možnej personifikácie nákupov s pomocou vernostných kariet alebo pomocou bezhotovostných prevodov. FS SR obavy odmietla ako neopodstatnené s tým, že nezbiera údaje o zákazníkoch a nemá nástroje na ich stotožňovanie.