Najviac nezamestnaných sme mali koncom roka stále v Prešovskom kraji, miera nezamestnanosti tam presiahla 10 percent

Pokles o takmer šesť percent

Najvyšší úbytok nezamestnaných

4.3.2024 (SITA.sk) - Najviac nezamestnaných máme stále v Prešovskom kraji, kde miera nezamestnanosti v poslednom štvrťroku minulého roka opäť prekročila dvojcifernú hranicu, dosiahla 10,7 %. Druhým krajom s najvyššou nezamestnanosťou bol Košický kraj s úrovňou 9,7 %.Naopak, najnižšia miera nezamestnanosti zaznamenal Štatistický úrad SR v Bratislavskom kraji, na úrovni 2,2 %. S miernym odstupom nasledovali Nitriansky a Žilinský kraj s hodnotou do 3 %. Z pohľadu dynamiky vývoja najvýraznejšia zmena nastala v Banskobystrickom kraji, kde miera nezamestnanosti klesla medziročne o 1,6 percentuálneho boda na 8,1 %.Miera nezamestnanosti v posledných troch mesiacoch roka na Slovensku poklesla na 5,6 %. Bola to najnižšia hodnota spomedzi všetkých štvrťrokov roka 2023 a tiež menej ako v posledných troch mesiacoch roka 2022, kedy miera nezamestnanosti dosahovala 6,0 %.Počet nezamestnaných na Slovenku podľa metodiky výberového zisťovania pracovných síl v poslednom štvrťroku dosiahol niečo vyše 157-tisíc osôb. Medziročne ubudlo 11,7 tisíca ľudí bez práce, čo predstavovalo pokles ich počtu o takmer 7 %. Pokles počtu nezamestnaných pretrvával v našej krajine už desať štvrťrokov za sebou. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa počet nezamestnaných znížil o 2,8 % na 156,1 tisíca osôb.V štruktúre ľudí bez práce na Slovensku naďalej tvorili väčšinu, viac ako 66 %, dlhodobo nezamestnaní, bez práce dvanásť a viac mesiacov bolo vyše 104-tisíc osôb. Medziročný úbytok nastal najmä v tejto skupine nezamestnaných.Z regionálneho hľadiska počet nezamestnaných medziročne klesol v šiestich z ôsmich krajov Slovenska. Relatívne najvyšší úbytok nad úrovňou 20 % mali Nitriansky a Žilinský kraj, reálne však najviac osôb bez práce, a to 4,5 tisíca, ubudlo v Banskobystrickom kraji. Naopak, počet nezamestnaných v porovnaní s poslednými mesiacmi roka 2022 mierne vzrástol v Bratislavskom kraji, ide však o región s dlhodobo najnižším počtom aj podielom nezamestnaných v štruktúre obyvateľstva.