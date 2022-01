Najviac nominácií na Českého leva získali zhodne Okupácia a Zátopek

Česká filmová a televízna akadémia (ČFTA) zverejnila v pondelok nominácie na ceny Český lev za rok 2021. Najviac nominácií zhodne získali filmy Okupácia a Zátopek, darilo sa aj snímkam Muž so zajačími ušami, Atlas vtákov a Chyby. Po druhý raz otvorili ďalšie kategórie aj pre televízne projekty a rovnako druhýkrát súťažia samostatne animované a krátke filmy. O sošku Českého leva zabojuje v 19 štatutárnych kategóriách celkovo 25 titulov. Informuje o tom organizátor na svojej webstránke.





Životopisná dráma Zátopek režiséra, spoluproducenta a spoluautora scenára Davida Ondříčka a debut režiséra Michala Nohejla Okupácia, tragikomická dráma z obdobia normalizácie, si od akademikov vyslúžili rovnako 13 nominácií. Ostatný film Martina Šulíka Muž so zajačími ušami, fantazijná komédia o spisovateľovi, ktorému náhly sled udalostí otočil život hore nohami, získal 11 nominácií, deväť nominácií má Atlas vtákov, sonda do komplikovaných rodinných vzťahov a sveta komunikačných technológií, ktorú režíroval Olmo Omerzu.Romantická dráma režiséra Jana Prušinovského Chyby, ktorá rozpráva o vyrovnávaní sa s vlastnou minulosťou, dostala osem nominácií. S piatimi nomináciami nastupuje do záverečného boja televízny cyklus režisérky Lenky Wimmerovej Božena o prvej veľkej českej spisovateľke Božene Němcovej. Štyri nominácie získal medzinárodne oceňovaný animovaný film Michaely Pavlátovej Moje slnko Mad, ktorý poeticky rozpráva príbeh Češky vydatej do Kábulu.V kategórii najlepší film sú nominované snímky Atlas vtákov, Chyby, Muž so zajačími ušami, Okupácia a Zátopek.Nomináciu v kategórii najlepší dokumentárny film získali dokumenty s názvami Jednotka intenzívneho života, Láska pod kapotou, s ktorým sa o Českého leva uchádza slovenský režisér Miro Remo, ďalej filmy Nebe, Nová šichta, Sny o túlavých mačkách.Herečkami nominovanými za najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe sú Alena Mihulová, Anna Kameníková, Pavla Gajdošíková, Eliška Křenková a Martha Issová. Cenu za najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe môže získať Miroslav Donutil, Jan Jankovský, Miroslav Krobot, Martin Pechlát a Václav Neužil.V súboji o cenu za najlepšiu réžiu sa ocitli Olmo Omerzu za Atlas vtákov, Jan Prušinovský za film Chyby, Martin Šulík za Muža so zajačími ušami, debutujúci Michal Nohejl za Okupáciu a David Ondříček za film Zátopek.Udeľovanie cien Český lev sa uskutoční v priamom prenose na ČT1 5. marca od 20.10 h z pražského Rudolfína. Moderátorom večera bude po prvý raz Jiří Havelka.