Najviac nominácií na hudobné ceny Radio_Head Awards získali Berlin Manson, Para a Erika Rein

Rádio_FM ako organizátor Radio_Head Awards zverejnilo nominácie 17. ročníka týchto ocenení. Štyri získala skupina Berlin Manson, po tri majú Para a speváčka Erika Rein.

Poslucháči môžu v druhom kole hlasovať v kategóriách Album roka, Skladba roka, Debut roka a Objav roka. O víťazoch siedmich žánrových kategórií rozhodnú odborné poroty, svoju cenu už tradične udelia aj hudobní novinári.

Vlani sa prekrývali nominácie v kategóriách Album roka u poslucháčov aj novinárov, ktorí sa nakoniec prvýkrát zhodli aj na identickom víťazovi – nahrávke Cigán od Fvck_kvlta. Tento rok sa to môže zopakovať len v prípade Berlin Manson.

V kategórii Objav roka sú po prvýkrát v histórii nominované výlučne ženy – emko, flou~, Christinu Mantis, Kristie Kardio a Ovarius.

Hlasovať v 2. kole sa dá opäť na webe radiohlavy.sk. Galavečer s udeľovaním víťazov bude vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu 28. marca.

Radio_Head Awards 2024 / prehľad nominácií

Album roka

Berlin Manson – Poor but Sexy

Billy Barman – Galéria duševného zdravia

Jana Kirschner – Obyčajnosti

Para – Pre všetko okolo nás

Supa, Vec – Námestie slobody

Skladba roka

Berlin Manson – Nemám koho obdivovať (feat. Katarzia)

Billy Barman – Hory medzi nami

Jana Kirschner – Struny

Para – Čas

Para, Jana Kirschner – Vilma

Debut roka

Berlin Manson – Poor but Sexy

Erik Šulc – Radiohood

Erika Rein – Kamibe

Nina Kohout – Gentle Autopsy

Tamara Kramar – Make It Poetic

Objav roka

emko

flou~

Christina Mantis

Kristie Kardio

Ovarius

Album roka / Novinárske ocenenie

Berlin Manson – Poor but Sexy

Erika Rein – Kamibe

Nina Kohout – Gentle AutopsyTante Elze – Ódy

Vojtik – Messiash IX

Elektronická hudba / Nahrávka roka

Autumnist – Anatomy Of Shadows

Erika Rein – Kamibe

FVLCRVM – Aimés EP

Subtension – Burn After Writing

Whithe – „A While“

Folková hudba / Nahrávka roka

Barbara Bortolini – Vice Versa

Edo Klena – 2020

Ildikó Kali – Jore Jore

Štefánikove deti – Mlyny

Zabiť Františka – II

Hard & Heavy / Nahrávka roka

Ceremony of Silence – Hálios

Čad – Veľký tresk

Etterna – Dead Doesn’t Mean Gone

Hecatoncheir – Nightmare Utopia

Kazostroj – Špina/Hnuj

World music / Nahrávka roka

Building Bridges – Spev

Ildikó Kali – Jore Jore

O gadže bašaven – Baro hitos

Pekovci – Pekovci

Solamente naturali / Barokksolistene – One Music

Jazzová hudba / Nahrávka roka

Lukáš Oravec Orchestra – Big City Moods

Oskar Török Sextet

Peter Dobai Quintet – Head In The Clouds

Sisa Fehér – Mammatus

Sisa Michalidesová – Fatal Gulp

Klasická hudba / Nahrávka roka

Eva Šušková, Tomáš Šelc, Katarína Šárközi, Júlia Urdová, Juraj Tomka, Sylvia Urdová – Slovenská

sakrálna hudba 20. storočia

Magdaléna Bajuszová – Slovenské klavírne sonatíny

Milan Paľa, Marián Lejava, Slovenská Filharmónia, Codensemble – Pascal Dusapin: Violin Concertos

Štátna filharmónia Košice, Robert Jindra – Bedřich Smetana: Má vlast

Šušková / Adamčiak – Konštelácie / Permutácie

Experimentálna hudba / Nahrávka roka

Barbora Tomášková – z DNA

Drť – Drôtenky

Katov Syn(th) – Tu, kde žijem, žiješ, žijeme

Michaela Turcerová – alene et

Štefan Szabó – clouds and pulses