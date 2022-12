Najviac žien na Slovensku žije v Prešovskom kraji, sú známe aj ďalšie výsledky zo sčítania obyvateľov

Najviac mužov a žien je v produktívnom veku

Najvyšší počet žien má Prešovský kraj

7.12.2022 - Na Slovensku žije o čosi viac žien než mužov. Vyplýva to z výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR Z 5 449 270 obyvateľov jev Slovenskej republike necelých, čo predstavuje 2 665 376.je o trochu viac než, teda 2 783 894.Najviac mužov je v produktívnom veku, čiže má od 15 do 64 rokov. Je ich temer 1,85 milióna. V predproduktívnom veku, teda do 14 rokov, ich je viac než 444-tisíc a v poproduktívnom veku, čiže starších ako 65 rokov, je na Slovensku takmer 373-tisíc mužov. Žien je tiež najviac v produktívnom veku, a to 1 804 249.V poprodukívnom veku je ich viac než mužov, približne 557-tisíc, no v predproduktívnom veku je ich o viac ako 21-tisíc menej, konkrétne 423 134. V absolútnych číslach žije najviac mužov v Prešovskom kraji, kde ich je viac ako 400-tisíc.Druhý najvyšší počet mužských obyvateľov je v Košickom kraji, a to 382 183, a tretí v Bratislavskom kraji, kde je 346 304 mužov.Z hľadiska podielu mužského obyvateľstva v krajoch má najväčší podiel mužských obyvateľov Prešovský kraj, a to 49,48 percenta. Druhý najvyšší podiel mužov je v Žilinskom kraji, je to 49,27 percenta, a tretí je v Trenčianskom kraji, kde muži tvoria 49,12 percenta obyvateľstva.V Prešovskom kraji žije aj najviac žien, a to takmer 409-tisíc. Za ním nasleduje Košický kraj, ktorý má čosi viac ako 400-tisíc obyvateliek a tretí najvyšší počet žien je v Bratislavskom kraji, kde ich žije 373 233.Najvyšší podiel ženského obyvateľstva je v Bratislavskom kraji, kde tvoria ženy necelých 52 percent obyvateľstva. Druhý najvyšší podiel žien je v Banskobystrickom kraji, a to 51,38 percenta a tretí je Nitriansky kraj, kde 51,23 percenta obyvateľstva tvoria ženy.