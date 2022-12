Prezident Zelenskyj sa v Charkovskej oblasti fotil s vojakmi a navštívil zdravotníkov

6.12.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil v utorok zranených vojakov v Charkovskej oblasti na severovýchode krajiny. Ako referuje spravodajský web CNN, učinil tak pri príležitosti Dňa ozbrojených síl Ukrajiny.Na videu zverejnenom Zelenského kanceláriou bolo vidieť, ako prezident odovzdáva ocenenia zdravotníkom, fotografuje sa so zranenými vojakmi a zdraví sa so zdravotníckym personálom.„Veľmi vám ďakujem, že ste zachránili našich bojovníkov a pomohli našim hrdinom prežiť. A v tento deň by som chcel zaželať zdravie ľuďom, ktorí podporujú zdravie našej armády. Dávajte si na seba pozor, pretože sa staráte o Ukrajinu," povedal Zelenskyj smerom k zdravotníkom.Neskôr sa stretol so zranenými vojakmi a poďakoval im „za hrdinstvo", s akým bránia Ukrajinu, jej nezávislosť a územnú celistvosť. Na záver návštevy všetkým zaželal skoré uzdravenie a zotavenie.